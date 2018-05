Jongeman giet ammoniak in ogen van zijn ex-vriendin en rijdt nadien uren rond met haar om de pijn te verergeren

Onder bedreiging van een mes beleefde de ex-vriendin van Matthew Johnson de grootste nachtmerrie van haar leven. De vrouw kon niet anders dan meegaan met de 26-jarige Brit uit Sussex, die met haar een ritje wou maken, terwijl hij net ammoniak in haar gezicht had gegooid. Nu kent de man zijn straf.

Matthew Johnson was razend kwaad op zijn ex-vriendin. Woedend trok hij op 3 augustus 2016 naar haar huis toe, waar hij haar begon te slaan tot ze bont en blauw zag. Nadien randde hij haar aan. Alsof dat nog niet erg genoeg was, kalmeerde hij niet en de situatie escaleerde razendsnel. Voor zijn ex-vriendin besefte wat er gebeurde, gooide hij ammoniak in haar ogen.

Zijn ex-vriendin kermde van de pijn en had dringend hulp nodig om de stekende pijn in haar ogen te verminderen. Maar dat was buiten Johnson gerekend. De jongeman bedreigde haar en liet haar uren rondrijden met de auto, zodat ze niet naar de eerste hulp kon. Na een tergend lange rondrit liet hij haar stoppen bij het ziekenhuis van Worthing, in het zuiden van Engeland. De politie arresteerde Johnson meteen.

Nu pas veroordeeld

In afwachting van zijn proces in mei 2017 mocht de man onder voorwaarden naar huis. Maar de twintiger maakte van de gelegenheid gebruik om de benen te nemen. Voortvluchtig dwaalde hij maanden door het Verenigd Koninkrijk, tot hij in september gevat kon worden na een spectaculaire achtervolging. Hij rende over de daken om te kunnen vluchten van de agenten, maar viel en brak zijn enkel.

Nu heeft de man zich moeten verantwoorden voor mishandeling, rijden zonder geldig rijbewijs en seksueel geweld. De verzwarende omstandigheden waren overduidelijk voor de rechters. Zijn ex-vriendin is immers nog steeds getraumatiseerd. Bovendien heeft ze nog altijd last van zware fysieke letsels. Zonder een bril ziet ze amper en ’s avonds kan ze niet meer autorijden.

Daarom besloot de rechter om Matthew Johnson een celstraf van tien jaar op te leggen. Daarna zal hij zich nog steeds ter beschikking van het gerecht moeten houden, vier jaar lang.