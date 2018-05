Ruim 4 op 10 holebi’s voelen zich onveilig op school: “Onderwijs moet meer doen om leerlingen te beschermen”

Meer dan 40 procent van de holebi’s voelt zich niet veilig op school. Bovendien kreeg een kwart van hen zelfs al af te rekenen met fysiek geweld omwille van hun gender of geaardheid. Dat is gebleken uit een eerste grote bevraging bij Vlaamse holebi- en transgenderscholieren door Çavaria.

OPROEP. Bent u ooit het slachtoffer geweest van fysiek geweld wegens uw geaardheid? Laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be

“Scholen moeten meer doen om holebi’s te beschermen.” Die stelling neemt holebi- en transgendervereniging Çavaria in, naar aanleiding van de resultaten uit hun bevraging. De conclusies die ze kunnen trekken zijn immers alarmeren.

LEES OOK. Politie en justitie moeten holebi’s beter beschermen

Onveilig voelen

Een derde van de ondervraagde scholieren voelt zich onveilig vanwege zijn genderexpressie. Een kwart van de LGBT+-jongeren geeft aan dat ze de afgelopen maand minstens een dag afwezig waren door dat onveiligheidsgevoel. Zo goed als alle ondervraagde jongeren zeggen dat ze al negatieve opmerkingen hebben gekregen over hun seksuele oriëntatie of genderexpressie. De helft geeft aan dat de leerkrachten daar nooit op ingaan. Tien procent hoort die opmerkingen zelfs van leerkrachten.

Ruim de helft was al slachtoffer van verbaal geweld, een kwart zelfs van fysiek geweld. 43 procent kreeg te maken met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of seksuele toespelingen. Acht procent is al eens voor zijn geaardheid in elkaar geslagen. Ook komen op veel scholen holebi- of transgenderthema’s zelden aan bod tijdens de lessen.

Oproep tot actie

“We zijn toch geschrokken van de cijfers”, zegt Jeroen Borghs van Çavaria. “Anderzijds zijn er ook een aantal positieve dingen die we halen uit de enquête. Het blijkt dat een school die wel veel aandacht geeft aan holebi- en transgenderthema’s en leerkrachten die zich daarvoor inzetten, wel een enorm positief effect hebben op het welzijn van holebi- en transgenderleerlingen.”

Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert verrast. “We zien dat er al veel veranderd is en veel verbetering is in de scholen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.” Zo zit ingaan tegen homofobie al vervat in de eindtermen, maar zijn scholen vrij hoe ze daar veruitwending aan geven. “Voor mij is het echt van belang dat we de resultaten delen met de scholen en dat iedereen voldoende alert is om er ook op toe te zien dat holebi-jongeren zich goed in hun vel kunnen voelen.”