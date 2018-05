Manchester City blijft records opstapelen en komt zelfs in Guinness World Records

Manchester City is dan wel al kampioen, The Citizens blijven de records opstapelen. Met een 3-1-zege tegen Brighton behaalde City het record van de meeste overwinningen, de meeste punten én de meeste doelpunten in een Premier League-seizoen. En de mannen van Pep Guardiola kunnen straks het eerste team ooit worden dat aan 100 punten geraakt als ze zondag winnen tegen staartploeg Southampton. Maar ook doelman Ederson doet zijn duit in het zakje. De Braziliaanse goalie staat zelfs in het Guinness World Records-boek.