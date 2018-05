Voor de beste Belgische achtbanen moet je bij Plopsaland zijn: pretpark valt in de prijzen

De beste Belgische achtbanen? Die vind je in Plopsaland De Panne, volgens de internationale gerenommeerde pretparkwebsite Theme Park Review. Zowel de houten achtbaan ‘Heidi The Ride’ als stalen rollercoaster ‘Anubis The Ride’ valt in de prijzen.

‘Anubis The Ride’. Foto: plopsaland

350 internationale pretparkbezoekers mochten hun favoriete Belgische achtbanen uitkiezen en de rollercoasters uit Plopsaland De Panne kwamen er met voorsprong als winnaar uit.

Hun voorkeur gaat uit naar ‘Anubis the Ride’, en dat mag niet verbazen. Die stalen achtbaan brengt de bezoekers immers in 2 seconden naar een snelheid van 90 kilometer per uur. De houten achtbaan ‘Heidi The Ride’, die door vergunningsperikelen pas vorig jaar haar debuut maakte, werd verkozen als beste Belgische houten achtbaan.

In de rangschikking van de vijf beste rollercoasters ter wereld komen we niet voor. Die plaatsen zijn voorbehouden voor deze achtbanen, volgens de poll:

1. El Toro - Six Flags Great Adventure (New Jersey, Verenigde Staten)

2. Lightning Rod - Dollywood (Tennessee, Verenigde Staten)

3. Wildfire - Kolmården (Zweden)

4. Medusa Steel Coaster - Six Flags Mexico (Mexico)

5. Outlaw Run - Silver Dollar City (Missouri, Verenigde Staten)