Mevrouw Weinstein doorbreekt haar stilzwijgen: “Ik moest mijn kinderen daar weghalen”

De voormalige echtgenote van Harvey Weinstein heeft voor het eerst gereageerd op het schandaal rond de filmproducer. Modeontwerpster Georgina Chapman verdacht haar ex-man tijdens hun huwelijk naar eigen zeggen nooit van de lange lijst seksuele misdrijven waarvan hij momenteel wordt beschuldigd.

“Absoluut niet. Nooit”, antwoordt Chapman op de vraag of vermoedde wat haar man allemaal uitspookte. Ze verklaart: “Ik ben nooit één van die mensen geweest die altijd moet weten waar haar partner is. Ik had een heel gelukkig huwelijk. Ik hield van mijn leven.”

Tientallen actrices beschuldigen Weinstein van seksueel wangedrag, bij uitstek deze Rose McGowan (rechts) Foto: Getty Images/AFP

Toen ze geconfronteerd werd met de beschuldigingen aan het adres van haar man, verloor Chapman naar eigen zeggen vijf kilo op vijf dagen. “Ik kon geen eten binnenhouden. Het kostte me twee volle dagen om zelfs maar te snappen wat er allemaal gebeurde. Mijn hoofd tolde.”

“Wat gaat er van mijn kinderen worden?”

“Het was ook moeilijk: het eerste artikel ging over een periode lang voor ik Harvey nog maar ontmoet had. Dus daar kon ik moeilijk over oordelen. Maar daarna bleven er maar verhalen komen, en realiseerde ik me dat het niet over een geïsoleerd incident ging. Toen wist ik dat ik afstand moest nemen, dat ik mijn kinderen daar weg moest halen.”

De 42-jarige voelt zich door de hele affaire vernederd en gebroken. “Het is allemaal nog zo rauw: een paar dagen geleden liep ik de trap op, toen ik even moest stoppen: het was alsof alle lucht uit mijn longen was gestompt. Er was een deel van me dat zo naïef was. Maar nu heb ik momenten van woede, momenten van verwarring, momenten van ongeloof. En er zijn momenten dat ik huil om mijn kinderen. Wat zal er van hun leven worden? Wat gaan mensen over hen zeggen? Natuurlijk houden ze nog van hun vader… Die moeilijke situatie voor hen kan ik niet verdragen!”

Scarlett Johansson in een jurk van het merk van Chapman Foto: AP

Eigenbelang?

Het openhartige interview met weekblad Vogue wordt door sommigen in de Amerikaanse media ook beschouwd als eigenbelang: het modemerk van Chapman, Marchesa, leed onder de associatie met Weinstein. Zo kwam actrice Scarlett Johansson eerder deze week onder vuur te liggen omdat ze een jurk van het merk droeg naar het prestigieuze Met Gala. Verschillende actrices onthulden dat Weinstein hen dwong om bij events voor zijn films jurken van het merk van zijn echtgenote te dragen.

Chapman en Weinstein waren tien jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen: een dochter India (7) en een zoon Dashiell (4). De scheiding werd uitgesproken in januari.