Opstootje met Pogba en vooral de afloop ervan toont de essentie van de Premier League (en sport in het algemeen)

Manchester United kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen West Ham. Romelu Lukaku zat niet in de selectie door een enkelblessure maar zijn maatje Paul Pogba liet zich wel opmerken. De Fransman geraakte betrokken in een opstootje na een venijnige overtreding op Mark Noble, die haast zijn volledige vuist in de mond van Pogba leek te willen stoppen. De reactie van de twee meteen na affluiten was echter opvallend en toonde de essentie van de Premier League (en sport in het algemeen): in het heetst van de strijd bikkelhard, maar meteen na affluiten even goede vrienden...