Witte Huis: “Inspecties in nucleaire sites in Iran moeten blijven doorgaan”

Het Witte Huis wil dat de inspecties in de nucleaire sites in Iran blijven plaatsvinden. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Amerikaanse overheid meegedeeld. Die inspecties stonden ingeschreven in het nucleair akkoord dat de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag had opgezegd.

“We rekenen erop dat Iran blijft doorgaan met de toepassing van het toegevoegd protocol en samenwerkt met het IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap), ongeacht of het akkoord van kracht blijft of niet”, zo deelde een bron binnen Amerikaanse regeringskringen mee aan het Franse persbureau AFP. Daarmee wordt verwezen naar een protocol dat toegevoegd werd aan het non-proliferatieverdrag, dat het bezit van kernwapens moet beperken.

Tijdens een meeting in de staat Indiana, in het noordoosten van de VS, had Trump donderdagavond ook al verklaard dat grondige inspecties noodzakelijk zullen blijven. “We moeten in staat kunnen blijven om naar een site te gaan en die te controleren. We moeten in staat kunnen zijn om naar hun militaire basissen te gaan om te zien of ze valsspelen of niet”, zo deelde hij mee.

Het nucleair akkoord uit 2015 legde beperkingen op aan het Iraanse kernprogramma, in ruil voor de opheffing van sancties tegen het land. De restricties moesten ervoor zorgen dat Iran wel nog kernenergie kon opwekken, maar geen nucleaire wapens meer kon produceren.

In het akkoord staat ook vermeld dat Iran de voorwaarden van het non-proliferatieverdrag zal naleven. Op die manier wordt het land verplicht zijn nucleaire installaties open te stellen voor onverwachte inspecties van het IAEA.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump was het akkoord “eenzijdig” en had het nooit afgesloten mogen worden. “Het zal ook nooit leiden tot vrede”, zo verklaarde hij dinsdag toen hij bekendmaakte dat de VS de deal opzeggen.