Vandaag geen enkele zitting in Brussels justitiepaleis: de garagepoort naar cellenblok opent niet

Brussel - De zittingen in het Brusselse justitiepaleis ondervinden vrijdagochtend flink wat hinder van een elektriciteitspanne die het gebouw afgelopen nacht getroffen heeft. Dat verneemt persagentschap Belga op het justitiepaleis.

De elektriciteitstoevoer is in grote delen van het paleis hersteld maar in enkele zalen is er nog geen stroom om de lichten te doen branden of de computers te doen werken. Problematischer is dat ook de gedetineerden voorlopig niet naar het paleis kunnen overgebracht worden. De elektrische garagepoort naar het cellencomplex doet het immers ook niet.