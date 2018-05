Magazijnier wordt elektrotechnisch installateur

Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe uitdagingen en kansen. Zelfs als u daarvoor niet meteen het juiste diploma in handen hebt. Wie een goede basiskennis heeft, de juiste attitude bezit en gemotiveerd is om (bij) te leren, vindt ongetwijfeld mogelijkheden.

Daarvan is ook Mehmet (27) het bewijs. Hij volgde automechanica in het beroepssecundair onderwijs en werkte tussen zijn 20 en 26 jaar vooral als orderpicker, logistiek medewerker, magazijnier en hoofdmagazijnier bij verschillende bedrijven. Maar hij wilde een nieuwe uitdaging. Zijn oog viel op het knelpuntberoep 'residentieel elektrotechnisch installateur'.

“Als magazijnier vond ik het spijtig dat ik weinig nieuwe vaardigheden bijleerde. Eentonig werk is niets voor mij, ik wil variatie en elke dag nieuwe dingen leren”, vertelt hij.

Vast contract

Mehmet startte een beroepsopleiding elektriciteit bij VDAB, waar hij de basiskennis elektriciteit onder de knie kreeg. Voor zijn stage klopte hij aan bij Janssens Field Services in Antwerpen, dat gespecialiseerd is in de installatie van telecom- en utility-apparatuur en in zijn eigen JFS Academy kandidaten opleidt tot techniekers. Na een selectieproef kon hij meteen aan de slag met een IBO-contract van tien weken. Het IBO-contract ging nadien naadloos over in een vast contract.

“Ik ben erg tevreden in mijn nieuwe job. Vooral de afwisseling vind ik er erg boeiend. Momenteel ben ik via Janssens Field Services onderhoudstechnieker en programmeur/teamleider. In mijn huidige functie moet ik niet alleen kabels trekken, maar plaats ik ook alarmsystemen, camera’s, toegangscontrole en zonnewering. Er komt dus ook een deel programmatie bij kijken. Maar ik weet ook dat er nog heel veel te leren valt en dat maakt het net zo boeiend. Janssens Field Services groeit in de slimme technologieën zoals slimme thermostaten en het Internet of Things. Ik weet dat ik hier helemaal aan mijn trekken zal komen”, getuigt Mehmet.

>

>

>