Vluchtende man die “als een gek” door Antwerpen reed en twee politiewagens deed crashen, krijgt 12 maanden cel

Antwerpen - De man die vorig jaar voor chaos zorgde in Antwerpen, werd vrijdag veroordeeld tot twaalf maanden gevangenis. Kristof V. (30) werd in november achtervolgd door de politie en raasde toen volgens ooggetuigen “als een gek” door de stad. Op het moment van de achtervolging moest hij nochtans een enkelband te dragen, maar die had hij doorgeknipt en gevlucht naar Nederland. Daar stal hij de Jaguar, met de gekende gevolgen. Het is de zoveelste veroordeling voor de man, die in het verleden al negen keer correctioneel werd veroordeeld en 39 keer door de politierechtbank.

Toen Kristof V. in november van vorig jaar onderschept werd op de snelweg, probeerde hij te vluchten van de politie door via de Groenendaallaan en de Noorderlaan naar het centrum van Antwerpen te rijden. Ter hoogte van FOD Financiën op de Italiëlei raakte hij enkele dranghekken, die kort werden meegesleurd. Vervolgens draaide hij rechts de Ankerrui op.

Op de Brouwersvliet, waar de rijbaan versmalt, knalde de auto van de Wegpolitie Antwerpen tegen een betonnen blok. Ook de combi van de Lokale Politie Antwerpen raakte beschadigd. Twee federale politie-inspecteurs raakten daarbij gewond. Op het Falconplein reed de man een vrouw bijna van haar fiets, een man op het voetpad kon de Jaguar maar net vermijden. De wagen kon uiteindelijk enkele straten verder, in de Rodestraat, worden klemgereden.

In een van de politievoertuigen zat Luk Alloo. Voor het vtm-programma ‘Alloo bij de Wegpolitie’ volgt Alloo de Wegpolitie, met een cameraploeg. Luk Alloo en zijn ploeg zaten niet in de gecrashte wagen, maar wel in een van de andere die de gevluchte wagen achtervolgden.

Foto: BFM

Foto: BFM