Amnesty International: “We zijn ook tegen doodstraf Belgische ISIS-strijder”

Tarik Jadaoun, de Belgische IS-strijder, weet allicht nog deze maand of hij de doodstraf krijgt in Irak. “Wij gaan dan in elk geval druk zetten op onze overheid om de uitvoering van die doodstraf te verhinderen”, zegt Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen.

“Amnesty International is tegen de doodstraf, omdat dat een wrede, onmenselijke manier van handelen is. Wij komen op tegen de doodstraf. Waar ook ter wereld en wat de veroordeelde ook mag gedaan hebben. Dus ja, ook voor Tarik Jadaoun zullen wij actie opzetten”, zegt Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen.

Foto: ISOPIX

Tarik Jadaoun (Verviers), ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, was in 2014 toegetreden tot ISIS. Hij heeft bekend (en nadien ontkend) dat hij een zestigtal “Welpen van het Kalifaat” - kinderen van acht tot dertien jaar oud - voor ISIS had opgeleid. Tarik maakte ook video’s waarin hij opriep aanslagen te plegen in België en Frankrijk. Daarvoor riskeert hij nu de doodstraf.

Wanneer Tarik Jadaoun in Irak de doodstraf krijgt, zal Amnesty International actie ondernemen om de doodstraf omgezet te krijgen. “We zullen dat onder andere doen door druk te zetten op onze overheid, om de Iraakse overheid te doen afzien van die doodstraf. Onze overheid moet er ook op toezien dat Tarik een eerlijk proces krijgt”, zegt Wies De Graeve van Amnesty International Vlaanderen.

“Pas op”, zegt Wies De Graeve, “wij zeggen niet dat Tarik niet voor de rechter moet verschijnen - hier of in Irak. We zeggen ook niet dat hij geen straf moet krijgen. Met dat aspect moeien wij ons niet. Maar het proces moet eerlijk gevoerd en de doodstraf mag nooit de einduitkomst zijn.”

Ahmadreza Djalali

Ahmadreza Djalali. Foto: jhp

Ondertussen is Amnesty International Vlaanderen nog volop bezig met acties rond de wetenschapper Ahmadreza Djalali, die in Iran de doodstraf kreeg. Ahmadreza Djalali is als gastdocent verbonden aan de VUB.

“Voor Ahmadreza Djalali ijveren we niet alleen tegen de doodstraf, we willen ook dat die man vrijkomt. Dit is een heel ander verhaal dan Tarik Jadaoun. Professor Ahmadreza Djalali stond niet terecht voor daden maar voor een gewetensovertuiging. Hij is een gewetensgevangene. Wij zorgen er onder andere voor dat zijn zaak constant onder de aandacht blijft.”