Trucker Daisy als enige vrouw genomineerd voor Love2Truck

Al tien jaar is Daisy Coudeville uit Aartrijke bij Zedelgem truckchauffeur. Ze zit bij de laatste vijf kandidaten van de truckerscampagne Love2Truck. Als enige uit West-Vlaanderen én als enige vrouw. Met de vrachtwagen rijden is Daisy’s roeping. Ze doet het dolgraag en wil niks anders. Al is ze ook eerlijk over de minpunten. “Onze job is intens en niet gemakkelijk.”

Daisy werkt al vijf jaar bij transportfirma Transport De Rese uit Brugge. Daarvoor werkte ze vijf jaar bij een andere transportfirma. ”Ik kreeg de smaak te pakken toen ik in een eerdere job in mijn privétijd af en toe mocht meerijden met een vrachtwagen. Zo kwam ik met het beroep in contact”, vertelt ze.

Week van huis weg

Vandaag is ze doorgaans een volledige week van huis weg en ze slaapt dan ook vaak in haar cabine. “Ik zit in de chemicaliën en rij met containers”, vertelt ze. Ze rijdt meestal in België, Duitsland en Frankrijk. “Vroeger was ik wat verder van huis. Maar de transportsector is, in die tien jaar dat ik erin werk, behoorlijk geëvolueerd. Internationaal vervoer gaat vandaag vaak via trein en boot. Met als gevolg dat wij als chauffeurs over kortere afstanden rijden. Soms ga ik nog wel eens verder, zoals naar Oost-Duitsland. Voor mij is het eigenlijk: hoe verder, hoe liever.”

Het is de vrijheid die voor haar van truckchauffeur de job van haar leven maakt. “Het moment dat je in je truck van een schitterend uitzicht kan genieten, of van een unieke zonsopgang of zonsondergang, is prachtig”, klinkt het. “Ik heb veel vrijheid in mijn job. Ik krijg mijn planning en omdat ik rechtstreeks werk, vul ik die zelf in. Eigenlijk word ik gewoon geacht om met mijn vrachtwagen op bepaalde momenten ergens te zijn. Ik ben baas in mijn eigen wagen.”

Nog vrouwen?

Daisy zit als enige vrouw bij de laatste vijf kandidaten van de wedstrijd van het truckersplatform Love2Truck. En inderdaad: soms kijken klanten nog raar op als er een vrouw aankomt met haar vrachtwagen. “Er zijn er nog altijd die met argusogen kijken of ik even goed kan manoeuvreren als mijn mannelijke collega’s. Het is dan altijd leuk om vlot te kunnen parkeren, zodat ze kunnen zien dat vrouwen ook kunnen rijden.”

Als vrouw is ze gelukkig geen alleenstaand geval meer. “Ik merk dat meer en meer dames de weg naar het stuur hebben gevonden. Dat is goed. Anderzijds is het niet makkelijk te combineren als je kinderen hebt”, zegt Daisy, die zelf intussen zwanger is en in september haar eerste kindje verwacht. “Maar ik ga blijven rijden. Mijn vriend zal in de week voor het kindje zorgen. Ik ben er dan in het weekend”, vertelt ze.

