DUO for a JOB start honderdste duo op

Goed een jaar na de start is in Antwerpen het honderste duo binnen het mentoringproject DUO for a JOB opgestart. Het project heeft tot doel jongeren met een migratieachtergrond nauwgezet te begeleiden en sneller aan werk te helpen.

Bij DUO for a JOB gaat de mentor, een ervaren 50-plusser die een vierdaagse opleiding heeft gevolgd, een engagement aan met een mentee, de jongere met een migratieachtergrond. Gedurende zes maanden zien ze elkaar 1 tot 2 uur per week. Door die persoonlijke aanpak heeft de mentor tijd om door te dringen tot de achtergrond van de jongere. Zo vinden ze veel beter dan wie dan ook de obstakels en kansen voor een job.

“Intussen hebben we al 118 opgeleide en gemotiveerde mentoren. Het is nog te vroeg om de precieze impact al te meten, de meeste duo’s zijn nog bezig. Maar toch zien we al resultaat. Al 29 jongeren vonden een job en elf anderen startten een beroepsopleiding van hun keuze”, zegt regionale manager Antwerpen Carlos Rovzar.

Diploma

Ahmad (29), afkomstig uit Syrië, is een van hen. Hij werkt momenteel voltijds bij Katoen Natie en behaalde net een diploma bedrijfsbeheer bij Syntra. “DUO for a JOB was voor mij een zeer verrijkende ervaring. Mijn mentor heeft mij op zijn manier geholpen om mijn ware potentieel te ontdekken, maar ook doen inzien dat alles mogelijk is als men zich goed voorbereidt”, vertelt hij.

Ook mentor Jacques (71) is enthousiast. “Bij DUO for a JOB heb ik het beste van mijn levenservaringen doorgegeven. Tot mijn verbazing kreeg ik veel meer terug van de organisatie en mijn mentee”, zegt hij.

