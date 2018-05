Je zou voor minder in de grond willen kruipen van schaamte: bizarre owngoal... vanop 40 meter

Dan knal je de bal vanop 40 meter in doel, maar word je op hoongelach onthaald. Het overkwam Stijn Spierings van Sparta Rotterdam tegen Dordrecht in de Nederlandse tweede klasse. Dat doel was dan ook zijn eigen doel...

In een duel op het middenveld knalde Spierings op zijn hardst tegen de bal, in de hoop dat die via de tegenstander de andere kant uit zou vliegen. Maar helaas: de tegenstander raakte de bal niet, waardoor die op het Sparta-doel afvloog. De doelman durfde de bal niet met de handen te pakken en probeerde met de kop nog de boel te redden, maar tevergeefs. In dat geval was de bal pakken met een vrije trap tot gevolg misschien toch een betere optie geweest.

Maar Spierings is er vet mee, zijn owngoal gaat ongetwijfeld de wereld rond... Je zou voor minder in de grond willen kruipen van schaamte.