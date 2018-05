Minister wil afvalberg doen slinken: zou jij betalen voor een duurder petflesje of blikje met 25 eurocent statiegeld?

In het afvalplan van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft ze drie doelstellingen: minder afval, meer recyclage en ook minder zwerfvuil. En dat zal de industrie voelen, maar ook de consument zal de veranderingen merken in zijn portemonnee. Een overzicht.

LEES OOK. Verbod op plastic zakjes, statiegeld op blikjes en petflessen, 800 euro boete voor zwerfvuil: hoe ver wil de Vlaamse regering gaan?

De Vlaamse regering bespreekt volgende week het plan dat Schauvliege op de tafel legt. Vraag is vooral of Schauvliege haar coalitiepartners over de streep kan trekken. Parlementsleden van N-VA en Open Vld toonden zich al kritisch voor het statiegeld.

Duurder in de winkel: 25 cent per blik

Als het systeem wordt ingevoerd, zou je in de winkel bijvoorbeeld 25 cent extra betalen voor een blikje of plastic flesje - geld dat je terugkrijgt als je het afval weer binnenbrengt. Dat betekent echter ook dat warenhuizen en andere handelaars moeten investeren in machines voor die terugname, in het onderhoud ervan en in extra personeel.

Ze hebben daarom recht op een vergoeding, vindt minister van Omgeving Schauvliege (CD&V). Die moet volgens haar deels komen van de producenten van verpakkingen: zij zouden 0,5 eurocent betalen per blikje en 1,5 cent per flesje dat ze op de markt brengen. Zo wordt ook de industrie aangemoedigd om het gebruik van plastic in verpakkingen af te bouwen. Schauvliege wil ook meer soorten plastic - zoals botervlootjes - recycleren via de blauwe zak en de sancties voor zwerfvuil en sluikstorten verhogen.

Geen zakjes meer: 0 euro, 0 zakje

Na Wallonië en Brussel moet er ook in Vlaanderen een verbod komen op eenmalige plastic zakjes. De Vlaamse regering bespreekt dat plan volgende week, bevestigt het kabinet-Schauvliege. Oppositiepartij sp.a, die voorstander is van statiegeld en een verbod op plastic zakjes, hoopt dat de minister haar plan goed heeft doorgesproken met de coalitiepartners N-VA en Open Vld en dat de goedkeuring een loutere formaliteit is. “Anders zet de minister zichzelf alweer voor schut als dit loutere aankondigingspolitiek blijkt”, zegt SP.A-parlementslid Steve Vandenberghe.

Afval dumpen: 800 euro boete

Nu riskeren overtreders maximum een GAS-boete van 350 euro of 175 euro voor minderjarigen, maar Schauvliege speelt al langer met het idee die op te trekken. Ze heeft hiervoor al de goedkeuring van de regering. De nieuwe boetes zullen geen GAS-boete meer zijn, waardoor rechters sommen van 800 euro tot zelfs 2 miljoen euro kunnen opleggen. Als het parket de sluikstorters niet vervolgt, kan het de zaak doorspelen naar de afdeling Handhaving van het Vlaamse Gewest voor het opleggen van een ­bestuurlijke boete.