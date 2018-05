Zo moet het Europese voetbal er volgens Arsène Wenger uitzien: “Kleine clubs? Neen, het publiek wil kwaliteit zien”

Arsenal-coach Arsène Wenger (68) heeft in een interview met ESPN verteld hoe hij de toekomst van het Europese voetbal ziet. De Fransman, die in juni na 22 jaar vertrekt bij Arsenal, gelooft niet meer in de Champions League. “Er zal een Europese Supercompetitie komen en veel sneller dan we denken”, aldus Wenger.

Volgens Wenger zal de Europese Voetbalbond UEFA snel werk maken van een gesloten Super League waarin de beste clubs uit Europa elk seizoen zullen deelnemen. Dat is geen nieuw idee. Al in 2009 stelde Real Madrid-voorzitter Florentino Perez dat een Super League de enige garantie is op wekelijks topvoetbal, omdat er in de Champions League te grote niveauverschillen zijn. In 2013 bleek dat de meeste Europese topclubs wel te vinden waren voor het voorstel.

In 2016 besprak de UEFA de mogelijkheid. Daarbij zou er inderdaad werk gemaakt worden van een gesloten competitie met de beste zestien Europese clubs. Het voorstel werd uiteindelijk afgevoerd, omdat de UEFA het systeem met de Champions League en de Europa League in stand wou houden.

De structuur van de Champions League werd wel aangepast. De vier beste ploegen uit Engeland, Italië, Spanje en Duitsland zouden zich vanaf volgend seizoen (2018-2019) rechtstreeks plaatsen voor de groepsfase van het kampioenenbal. Dat geeft de zekerheid dat, behoudens een stunt van een kleine club in die competities, de helft van de ploegen in de groepsfase Europese topteams zijn.

“Speel competitiewedstrijden in werkweek”

Arsène Wenger was altijd wel te vinden voor een Supercompetitie. “De toeschouwersaantallen in de Champions League zijn niet om over naar huis te schrijven. Zeker niet als je ze vergelijkt met het aantal toeschouwers in wedstrijden als Real Madrid - Barcelona. Als je wekelijks topwedstrijden hebt zoals bijvoorbeeld Manchester United - Bayern München, dan komen er mensen naar het stadion”, stelt de Fransman.

Wenger denkt wel dat de nationale topcompetities hun wedstrijden in de werkweek - op dinsdag, woensdag en donderdag - zouden moeten plannen. “Televisiezenders willen immers meer betalen voor wedstrijden in het weekend”, volgens de Arsenal-coach. “ Dat zou natuurlijk wel de structuur van het voetbal volledig omgooien, omdat het nu volledig omgekeerd is: competitie in het weekend en Europese matchen in de werkweek.”

“Premier League moet krimpen”

De Engelse competitie wordt nog steeds het meest uitgezonden van alle competities. “Die Europese Super League is een manier om voor de andere competities om met de rijkdom van de Premier League te kunnen concurreren. Dat is perfect mogelijk, maar dan zal de ook de Premier League moeten krimpen tot zestien clubs. Als je het aantrekkelijk wilt houden, dan moet je kiezen voor minder clubs met een beter niveau”, zegt Wenger.

De Arsenal-coach weet wel dat er protest zal zijn van kleine clubs. “Dat is er altijd als het om de verdeling van geld gaat. De kleine clubs willen altijd hun deel van de som. De grote clubs zullen altijd zeggen dat niemand naar een wedstrijd tussen twee zwakkere clubs wil kijken, gewoon omdat er te weinig kwaliteit op het veld staat. Ondanks dat er nu misschien niet meteen duidelijke plannen voor zijn, zal er sneller een Europese Super League zijn dan we denken”, besluit Wenger.

