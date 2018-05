Voormalige kopvrouw CD&V kiest voor N-VA

Borgerhout - Eva Van Keer (N-VA), voormalige kopvrouw voor CD&V Borgerhout, maakt een opvallend politiek debuut. “Voor centrumrechts is geen plaats bij CD&V.”

Met de nodige trots stelde de Antwerpse CD&V-lijsttrekker Kris Peeters eind vorig jaar Eva Van Keer voor als kopvrouw in het strategische district Borgerhout, waar de christendemocraten in 2012 een kleine 8 procent scoorden en in de oppositie zitten. De 27-jarige bankmedewerkster en beginnende stand-upcomedian is afkomstig van Mechelen, maar woont sinds haar studententijd in Antwerpen. Een maand geleden stapte ze op uit onvrede met de koers van CD&V. Nu maakt ze bekend dat ze de derde plaats zal bekleden op de Borgerhoutse lijst van de N-VA. ‘Ik ben niet overgestapt voor een postje’, zegt ze. ‘Dat bewijst mijn lagere plaats op de lijst.’

Waarom stapt u dan wel over?

‘De koers van CD&V onder Kris Peeters was helder. Naar de jongeren toe werd duidelijk gemaakt dat een samenwerking met links – Groen en SP.A – te verkiezen valt boven de N-VA. Ik vind niet dat een centrumpartij zoiets kan zeggen. Ik voel me centrumrechts, maar daar bleek geen plaats voor te zijn. Het was taboe om bepaalde problemen te benoemen binnen CD&V. Ik was een vreemde eend in de bijt.’

Had u dat niet beter aangekaart vooraleer u het lijsttrekkerschap aanvaardde?

‘Er was me beloofd dat ik inspraak zou krijgen in het programma en de lijn in ons district. Ik heb intern mijn bezwaren meermaals duidelijk gemaakt. Eerst voorzichtig, dan explicieter. Voor CD&V is het beter dat er iemand de lijst trekt die er wel voluit voor kan gaan.’

Waarom kiest u voor de N-VA?

‘Ik heb lang getwijfeld of ik mij voor oktober nog wel opnieuw politiek zou engageren. Pas de afgelopen dagen is de beslissing gevallen. Verschillende partijen hebben mij na mijn vertrek bij CD&V gecontacteerd. Ik koos voor N-VA. Dit is echt geen doorgestoken kaart. De mensen die ik tot hiertoe heb ontmoet, zijn heel open en direct. Daar hou ik van. Ik ben hier erg warm onthaald.’

Over het benoemen van welke problemen heeft u het?

‘Ik vind veiligheid heel belangrijk. Verkeersveiligheid, maar ook de rest. Als jonge vrouw voel ik me niet altijd veilig om ’s nachts alleen naar huis te gaan in Borgerhout. Er is ook een drugsprobleem. We moeten niets overdrijven, maar wel erkennen dat het probleem bestaat.’

U maakt een opvallend politiek debuut.

‘Ik heb nagedacht over wat de buitenwereld hiervan zou denken. Maar ik wil niet iemand zijn die zich bezighoudt met wat anderen over mij denken. Ik stap in de politiek om dingen te veranderen.’