Volle tank diesel 25 euro goedkoper in Luxemburg

Brussel - Een volle tank (60 liter) diesel is vanaf zaterdag liefst 25 euro goedkoper in Luxemburg. De maximumprijs voor een liter diesel ligt in Luxemburg momenteel op 1,08 euro, in België is dat vanaf zaterdag 1,50 euro. En ook in Nederland (1,43 euro) is diesel tanken enkele euro’s per tankbeurt voordeliger dan bij ons. Steeds meer Belgen gaan dan ook over de grens tanken, zo constateerde Brafco, de federatie van brandstoffenhandelaars, eerder al. Ook mobiliteitsorganisatie VAB bevestigt die trend.

Door het optrekken van de dieselaccijns is diesel niet alleen voor het eerst duurder geworden dan benzine. Diesel tanken in ons land is bovendien veel duurder geworden dan in Nederland, Duitsland (vandaag 1,27 euro per liter), Frankrijk (1,445 euro) en Luxemburg.

Met als gevolg dat steeds meer Belgen de grens oversteken om diesel te tanken. Dat is nefast voor de pomphouders in de grensregio’s, maar ook voor de schatkist, klinkt het bij Brafco.

Omgekeerd is benzine in ons land goedkoper dan in bijvoorbeeld Nederland. Dus trekken de Belgische pompen ook Nederlandse benzinerijders aan.