Gevangenissen snappen kritiek van advocates niet: “Zo’n metaaldetector weet echt niet dat het om een beha gaat”

Het Belgische gevangeniswezen begrijpt niet waarom vrouwelijke advocates via de Orde van Vlaamse Balies klagen over het feit dat ze hun beha moeten uitdoen om door de ingangscontrole in de gevangenis te raken. “Dat is toch een doodnormale veiligheidsmaatregel?”, klinkt het.

“Emotioneel”, “razend” en “vernederd” voelden ze zich: de vrouwelijke advocates die geregeld cliënten moeten bezoeken in de Belgische gevangenissen, en telkens hun beha moeten uitdoen om door de ingangscontrole te raken. Maar bij het gevangeniswezen begrijpen ze de heisa niet. Woordvoerder Kathleen Van de Vijver zucht eens diep als we haar de kritiek van de advocates voorleggen. “We begrijpen niet waarom die vrouwen daar nu mee afkomen.”

Vanaf volgende maand wordt het systeem namelijk al aangepast: advocaten zullen dan op dezelfde manier als de personeelsleden gecontroleerd worden. “Wat hun wachttijden danig zou moeten inkorten”, aldus Van de Vijver.

Niet dat die beslissing iets verandert aan de controles op zich: die blijven even streng. En daar knelt het schoentje volgens Van de Vijver: “Iedereen moet door een metaaldetector, dat is een elementaire veiligheidsmaatregel. Dat begrijpt u toch? En als die machine biept, weet dat echt niet wáár het metaal in kwestie zich bevindt: in een beha of elders.”

Waarom moeten vrouwen dan niet telkens hun beha uitdoen op de luchthaven om door de metaaldetector te raken? Is de norm daar minder streng? “Ik ga om veiligheidsreden echt niet ingaan op hoe strikt onze norm voor metaal is.”