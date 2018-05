Guillaume Gillet is weer een vrije speler: contract in onderling overleg ontbonden

Niets staat een terugkeer van Guillaume Gillet naar België in de weg: het contract van de 34-jarige middenvelder bij het Griekse Olympiakos werd in onderling overleg ontbonden. Het gespeculeer over de club die de ex-Anderlechtenaar en ex-Rode Duivel zal binnenhalen, kan beginnen. Zijn naam dook de voorbije maanden al op bij verscheidene clubs.