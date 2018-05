Gebuisd bij Club Brugge, maar misschien toch naar het WK: doelman Gabulov in voorselectie Rusland

Gabulov zat donderdag op de bank in Charleroi Foto: Photo News

Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov zit in de voorselectie van de Russische Nationale Ploeg met het oog op het WK in eigen land. Dat maakte de Russische bondscoach Stanislav Cherchesov vrijdag bekend. De voorselectie bevat 28 spelers en zeven reserven. Vijf spelers zullen nog afvallen voor de definitieve selectie.

De 34-jarige Gabulov moet met het oog op het WK de strijd aangaan met Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Soslan Dzhanayev (Rubin Kazan) en Andrei Lunyov (Zenit Sint-Petersburg). In de definitieve selectie is immers maar plaats voor drie doelmannen. Gabulov telt tien caps achter zijn naam. Hij stond voor het laatst onder de lat in 2013.

Gabulov werd door Club Brugge in januari gekocht van de Russische club Arsenal Tula om de tegenvallende prestaties van Ethan Horvath op te vangen. De Rus kon echter niet overtuigen, hij slaagde er eerst niet in om Kenneth Vermeer uit het doel houden en Leko koos donderdag zelfs opnieuw voor Horvath in de wedstrijd tegen Charleroi.

Zenit-aanvaller Aleksandr Kokorin (48 caps, 12 goals) is niet op tijd hersteld van zijn kruisbandblessure en mist het WK. Gastland Rusland opent het WK op 14 juni in Moskou tegen Saoedi-Arabië. Daarna wachten in groep A duels met Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni).

GK’s: Akinfeev (CSKA), Gabulov (Brugge), Dzhanaev (Rubin), Lunev (Zenit) — Russian Football News (@RusFootballNews) 11 mei 2018

De volledige voorselectie:

Keepers: Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg)

Verdedigers: Vladimir Granat (Rubin Kazan), Ruslan Kambolov (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Roman Neustädter (Fenerbahce), Konstantin Raush (Dinamo Moskou), Andrey Semenov (Ahmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit Sint-Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moskou)

Middenvelders: Yury Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moskou), Alan Dzagoev (CSKA Moskou), Alexander Erokhin (Zenit Sint-Petersburg), Yury Zhirkov (Zenit Sint-Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Alexander Samedov (Spartak Moskou), Alexander Tashaev (Dinamo Moskou), Denis Cheryshev (Villarreal)

Aanvallers: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moskou)

LEES OOK: Leko grijpt in voor cruciale match tegen Charleroi: Vanaken start op de bank, Gabulov moet plaats ruimen in doel bij Club Brugge