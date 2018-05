Tijdschrift nodigt Monica Lewinsky uit… tot blijkt dat ook president Clinton komt

Monica Lewinsky heeft zich op Twitter bijzonder boos uitgelaten over het tijdschrift ‘Town & Country’: dat had haar uitgenodigd voor een gala, om die uitnodiging meteen weer in te trekken toen bleek dat president Bill Clinton ook aanwezig zou zijn.

Lewinsky bond de kat de bel aan op Twitter: “Beste wereld, nodig me aub niet uit voor een evenement (zeker één over sociale verandering) om die dan - nadat ik aanvaard heb - in te trekken omdat Bill Clinton beslist heeft om te komen/uitgenodigd is. Het is 2018. Emily Post zou dit zeker niet goedkeuren.” Emily Post was een Amerikaanse die vaak schreef over etiquette.

Meteen daarna voegde ze daaraan toe: “P.S. En probeer de situatie niet te verbeteren door me te beledigen met het aanbod van een artikel in jullie magazine.”

p.s. ...and definitely, please don't try to ameliorate the situation by insulting me with an offer of an article in your mag. — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) 9 mei 2018

Het bleek om het tijdschrift ‘Town & Country’ te gaan, dat Lewinsky had uitgenodigd voor haar jaarlijkse gala voor het goede doel in New York afgelopen woensdag. Het blad excuseerde zich intussen al bij Lewinsky, en zei dat het “betreurt hoe de situatie was aangepakt”.

We apologize to Ms. Lewinsky and regret the way the situation was handled. — TOWN&COUNTRY (@TandCmag) 10 mei 2018

Monica Lewinsky was 22 toen ze een seksuele relatie had met de toenmalige Amerikaanse president Clinton.