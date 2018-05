Nabestaanden omgekomen man Roeselare dienen een klacht in

Roeselare - De familie van de maandag bij een huisuitzetting in Roeselare om het leven gekomen twintiger heeft vrijdag een klacht ingediend wegens onvrijwillige doodslag. Het parket van Kortrijk weigert intussen te communiceren over de resultaten van de autopsie.

De 27-jarige Moïse B. overleed maandag toen hij door de deurwaarder en de politie uit zijn huurwoning in Roeselare werd gezet wegens een achterstallige huur. De man reageerde razend, waarop de politie om versterking vroeg. Uiteindelijk konden de agenten de man overmeesteren en hem boeien, maar kort daarop overleed hij.

‘Wij hebben ons vrijdag burgerlijke partij gesteld en een klacht ingediend wegens onvrijwillige doodslag en slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’, meldt advocaat Kristof Lauwens, die de familieleden bijstaat. Hij had vrijdagochtend een onderhoud met de onderzoeksrechter.

De familie is ervan overtuigd dat het slachtoffer om het leven kwam door politiegeweld. Een zus van het slachtoffer tweette woensdagavond al dat agenten haar broer ‘letterlijk hebben doodgeslagen’, een boodschap die meer dan tweeduizend keer werd gedeeld.

Onafhankelijk onderzoek

Andere familieleden melden op sociale media dan weer dat ze bij een bezoek aan het stoffelijk overschot van het slachtoffer duidelijk konden zien dat hij een ‘bebloed en opgezwollen aangezicht’ had.

‘Mijn cliënten hebben aan mij niet gemeld dat ze het slachtoffer zo toegetakeld hebben gezien. Evenmin heb ik foto’s gezien, daarop kan ik dus niet reageren’, meldt Lauwens.

Lauwens: ‘Wij zijn blij dat er een onderzoeksrechter is aangesteld. Zo kunnen we erop vertrouwen dat het onderzoek in alle onafhankelijkheid zal gebeuren. Verder wensen wij zo snel als mogelijk inzage te krijgen in het dossier, zodat we kunnen beschikken over de resultaten van de woensdag uitgevoerde autopsie.’

Foto: STEFAAN BEEL

Wetsdokter ter plekke

Het parket van Kortrijk hult zich intussen in stilzwijgen over die autopsie. ‘We zijn niet van plan te communiceren over de resultaten daarvan, tot de zaak volledig rond is’, laat parketwoordvoerder Tom Janssens weten. Ook op de beschuldigingen van de nabestaanden op sociale media wordt geen commentaar gegeven.

Afgelopen dinsdag deelde het parket nog wel mee dat er meteen na de feiten een wetsdokter ter plekke is geweest. Die zou geen enkele uiterlijke aanwijzing hebben waargenomen die politiegeweld deed vermoeden.

Politiegebouw bekogeld

Een verklaring waarmee niet iedereen genoegen neemt. Na een rustig verlopen herdenkingswake trokken woensdagavond een vijftigtal woedende vrienden van B. zelfs naar het politiekantoor van Roeselare. Ze scandeerden er leuzen, stichtten enkele kleine brandjes en bekogelden het gebouw.

