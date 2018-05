Staking piloten Brussels Airlines - “Grootste deel Connections-klanten al omgeboekt”

Brussel - Het grootste deel van de klanten van reisbureau Connections die een vlucht met Brussels Airlines gepland hadden op een van de stakingsdagen, is omgeboekt. Dat meldt Connections vrijdag. “Vanaf donderdagochtend zijn de klanten persoonlijk gecontacteerd met mogelijke alternatieven. In de loop van de dag waren alle klanten die op maandag zouden vliegen geholpen, toch een paar honderden”, klinkt het in een persbericht.

De piloten bij Brussels Airlines leggen volgende maandag en woensdag het werk neer na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. De directie deed een voorstel, met onder meer drie procent meer vergoeding in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan en zes extra verlofdagen voor zestigplussers, maar dat wezen de bonden af.

Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcost-tak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict. Volgens Paul Buekenhout van christelijke bediendebond LBC-NVK moet de moedermaatschappij “met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen”.

Lufthansa liet donderdag weten “zeer bezorgd” te zijn om de staking bij Brussels Airlines. De staking van volgende week is nog maar de tweede in de zestienjarige geschiedenis van de Belgische luchtvaartmaatschappij. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. Bij Brussels Airlines werken ongeveer vijfhonderd piloten.