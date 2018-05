AA Gent strijdvaardig voor komst van Anderlecht: “We moeten nu niet rekenen maar knokken”

AA Gent sleepte een punt mee uit Genk (1-1), waardoor het met de hakken over de sloot opnieuw vierde wordt. Zondag wacht echter alweer de topper tegen Anderlecht.

“De partijen volgen elkaar heel snel op, tegen Genk pakten we een punt waardoor we op de vierde plaats staan”, aldus Dylan Bronn. “Jammer dat we na dat doelpuntje van Kubo er niet in slaagden om de nul te houden. Hun tegendoelpunt deed ons pijn want zo laten we de kans liggen om een goede zaak te doen. Maar we kunnen nu toch met vertrouwen toeleven naar het duel van overmorgen tegen Anderlecht.”

Een goede les

In gent zijn de zenuwen echter strak gespannen. “Het is voor mij toch een nieuwe ervaring, er is veel inzet want de club heeft veel geïnvesteerd. We willen er alles aan doen om die inspanning terug te betalen, daarom wil ik alles geven. Ik kan er best wel goed mee omgaan, het hindert me niet. Het is vooral zaak om telkens wat verder te gaan qua inspanning.”

“Het is ook een goede les, zo gaat het er dus aan toe op het allerhoogste niveau. Ik ben nog een leerling en leer telkens nog bij. Ik heb al veel plezier gehad dus ik voel me ook prima.”

“We moeten echt proberen om de drie punten te pakken tegen Anderlecht want Genk en Charleroi nemen het ook tegen elkaar op. Het is dus zaak om die Europese plaats veilig te stellen. Maar er zijn enkele jongens afwezig of onzeker. Maar er zijn blijkbaar toch geen heel ernstige blessures dus ik hoop dat die spelers toch fit raken. Anderzijds hebben we zoveel spelers met kwaliteit die klaar staan om in actie te komen. Iedereen is klaar om te spelen wanneer we hen nodig hebben.”

“Men kijkt ook vaak naar mij om ergens bij te springen, de club betaalt me er voor. Of ik nu rechts, links of centraal speel, maakt me niet echt uit. Nee, niet op het middenveld, laat dat maar aan die andere jongens over.”

Match van het jaar

“Zondag de match van het jaar? Ik denk dat we er al meerdere hebben gespeeld dit seizoen. In Play-off 1 zijn er geen minder belangrijke duels maar als we winnen van paars-wit, zijn we bijna zeker van Europees voetbal. We moeten dan ook klaar zijn om die partij te winnen.”

“De heenwedstrijd verliep uitstekend maar de situatie is nu toch niet identiek. Maar het is zeker mogelijk om terug een gelijkaardig resultaat te boeken. Een match duurt 90 minuten en we hebben zoveel zin en er steekt zoveel karakter in onze groep. Je moet echt elk duel aan gaan en als krijgers het veld op komen. Met de juiste mentaliteit kun je in een mindere periode toch een oplossing vinden. Het loopt voetballend wat moeilijker maar dan moet je er staan als man en alles geven. Al hoop ik dat we tegen Anderlecht mooi voetbal én karakter tonen. Nu telt toch uiteindelijk het resultaat, iedereen is vermoeid na een lang seizoen. Het is een moeilijke competitie, iedereen kan van elkaar winnen. We moeten nu niet rekenen maar knokken.”

