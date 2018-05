Met dit nieuwe futuristische interventievoertuig kan de politie recht in uw huiskamer kijken

Of we hem op korte termijn op grote manifestaties zoals Rock Werchter of betogingen in Brussel zullen zien rijden, is maar de vraag. Maar de nieuwe futuristisch uitziende politiewagen die momenteel wordt getest, biedt alleszins een hoop voordelen. Zo kan men over de hoofden van het publiek heen kijken. Want de stuurcabine gaat met een hydraulisch systeem naar boven zodat de agent vanop 4 meter hoogte een perfect overzicht heeft.

De politiezone Borain, in Wallonië, is uitgekozen om deze futuristisch uitziende Roboscopwagen uit te testen. Bezoekers van de lokale markt kregen woensdag de primeur en wisten niet goed wat ze zagen wanneer het nieuwe politievoertuigen traag tussen de marktkramen kwam gereden.

Het wagentje ziet er uit als een modern politievoertuig, met zwaailichten en al. Maar er is maar plaats voor één agent. Plots stopt de wagen en gaat de stuurcabine omhoog. Tot boven de marktkramen. “Zo krijgt de agent een beter overzicht. Bovendien, het voertuig is uitgerust met een camera die 360° beelden maakt en doorstuurt naar de controlekamer. Van daaruit worden interventieploegen aangestuurd”, verduidelijkt hoofdinspecteur Olivier Glineur van de lokale politie van Borain.

“Ideaal om een perfect overzicht te krijgen bij manifestaties of om zakkenrollers te betrappen tussen een grote menigte bijvoorbeeld. Het grote verschil met andere, vaste, camera’s is dat men mobiel is en het voertuig snel kan verplaatst worden naar locaties waar er op dat moment problemen zijn zoals een beginnend gevecht bijvoorbeeld”, zegt Olivier Glineur.

Elektrisch

Het wagentje rijdt elektrisch en haalt 45 km/uur. De kostprijs wordt op 40.000 euro geraamd maar het zou ook mogelijk zijn om het te huren voor grote evenementen. Als het ooit wordt gebruikt, want dat is lang niet zeker.

Korpschef Jean-Marc Delrot is er alleszins helemaal wild van. “Omdat het zoveel mogelijkheden biedt”, zegt hij. “Vanop hoogte zie je altijd meer”, zegt hij.

Of de privacycommissie daar akkoord mee zal gaan, is maar de vraag. Want wanneer de agent vier meter boven de grond zit, kan hij ook gemakkelijk in uw woonkamer binnenkijken. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? “Uiteraard is dat niet de bedoeling. Kijk, dat zijn zaken die nog allemaal uitgeklaard moeten worden. Laat het duidelijk zijn, voorlopig is er geen enkele erkenning of zo. Het is een testvoertuig. Maar het biedt bepaalde voordelen, zoveel is zeker”, zo luidt het.