Chinese carpooldienst stopt voor een week na moord op passagier

Brussel - Het grootste autodeelplatform van China, Didi Chuxing, schort zijn carpooldienst Didi Hitch voor een week op nadat in Zhengzhou een bestuurder zijn passagier zou hebben gedood. Het bedrijf belooft zijn bestuurders te controleren.

Didi Chuxing spreekt zelf over een “incident” in Zhengzhou. Volgens de Chinese zender CCTV wordt een bestuurder die via Didi Hitch een passagier had meegenomen, ervan verdacht die vrouw te hebben vermoord. Volgens het bedrijf gebruikte de bestuurder de account van zijn vader om de vrouw op te pikken.