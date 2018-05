Hein Vanhaezebrouck neemt woorden niet terug, integendeel: “Sa Pinto is voor mij al lang geen collega meer”

Na de nederlaag tegen Standard steigerde Hein Vanhaezebrouck tegenover Ricardo Sa Pinto die zei dat de Rouches verdiend hadden gewonnen. “Sa Pinto vertelt altijd de waarheid, ja. Die vent moet je geloven. Over twee weken is hij weg.” Veel analisten zeiden daarna dat Vanhaezebrouck een slechte verliezer was en vonden zijn reactie zielig. De Anderlecht-coach kwam er vandaag nog even op terug en nam weinig woorden terug.

Gevraagd naar het waarom van zijn verbale aanval op Standard-coach Sa Pinto en de kritiek die het bij enkele analisten had losgemaakt, besloot Vanhaezebrouck opnieuw de bokshandschoen op te nemen voor de allesbeslissende uppercut. “Eén ding ga ik daarover zeggen”, stak de Anderlecht-coach van wal. “Men verwijt mij dat ik niet collegiaal ben geweest. Sommigen zeggen dat ik… Ik ben alweer vergeten wat ze me verweten. (Resoluut) Voor mij is Sa Pinto allang geen collega meer. Een collega, dat is iemand die iedereen accepteert. Die waardering heeft voor collega’s en die iedereen in zijn job laat, ja! Sa Pinto heeft in het begin van het seizoen met iedere coach ruzie gemaakt in zijn persconferenties. Hij is tegen iedereen ingegaan op persconferenties. Kwam daar commentaar op, dan kwam hij niet meer naar de persconferenties. Mijnheer deed het alleen. Die man is vier maal naar de tribune gestuurd, is geschorst geweest, stond meer op dan langs het veld. Ik ben al twintig jaar coach en heb nog nooit een probleem gehad met een collega. Ik ben ook in strijd geweest, vele malen, met Peter Maes, met Franky Dury, met Michel Preud’homme maar altijd was er de wederzijdse waardering. We kunnen al een keer een discussie hebben maar niet zoals die man het aanpakt. Die gast heeft twee keer Karim Belhocine, mijn assistent, aangevallen zonder reden, zijn familie verwijten gemaakt. Die heeft hier met de bekermatch een cinema opgevoerd, niet om aan te zien. Ik heb de indruk dat iedereen daar los over gaat nu de resultaten beter zijn. Ik zeg u: die kerel is voor mij geen collega meer en dus hoef ik ook niet collegiaal te zijn. Niemand mag mij kwalijk nemen dat ik gisteren zo heb gereageerd. Ik heb alleen spijt dat ik heb gezegd dat hij hier nog maar twee weken zou rondlopen, dat had ik niet moeten zeggen. Maar als hij dan gisteren nog een keer uithaalt met zijn verhaal dat Standard beter was, si en la. Het is elke keer hetzelfde verhaal.”

Toch had Vanhaezebrouck de Standard-trainer voor de match de hand geschud. “Dat doe ik altijd. Ik ben beleefd en collegiaal. Kijk, met Peter Maes of met Francky Dury of met Michel Preud’homme heb ik ook al strijd gevoerd, maar dat was altijd met een wederzijdse waardering. Daarna was er nooit een probleem, maar met Sa Pinto...”

Markovic out

Sa Pinto was niet het enige gespreksonderwerp. De nederlaag tegen Standard heeft duidelijk sporen nagelaten. “Markovic is out voor de rest van het seizoen met een scheur in de hamstrings”, aldus Vanhaezebrouck. “Saief is een groot twijfelgeval. Hij is geraakt aan de knie. Najar heeft geen grote schade opgelopen maar het blijft afwachten. Hij voelt zijn knie nog. Hij kan nu zeker niet spelen en ik vrees dat hij morgen niet zal kunnen trainen. Het wordt dus afwachten tot de laatste minuut of hij al dan niet kan spelen. Ook Trebel is geschorst, omdat hij vroeg om de VAR te raadplegen. De scheids is hem nadien komen zeggen dat hij eigenlijk geen geel had moeten geven aangezien hij effectief de VAR heeft geraadpleegd. Nakamba (speler Club Brugge, red) vraagt op Charleroi vijf keer naar de VAR gevraagd en krijgt geen geel. Inconsequentie, ik blijf er op hameren.”

Zes op zes

Dat Brugge kampioen speelt, staat voor Vanhaezebrouck vast. “Willen wij tweede worden, dan moeten we zes op zes halen. Ik zie Brugge niet verliezen op Standard maar Standard gaat ook niet verliezen op Charleroi. Zij halen dus vier op zes. Dus moeten we zes op zes halen om alsnog tweede te eindigen.”

Daarvoor moeten ze dus zondag winnen op Gent. “Het wordt mijn eerste terugkeer naar de Ghelamco sinds mijn onverwacht vertrek. De zaken liepen niet zoals ik had verwacht, er waren overal twijfels. Ik had niet het gevoel dat ik daar de schwung er terug zou inkrijgen en heb toen beslist dat het best was voor de club om ermee op te houden. Anderlecht speelde toen nog niet in mijn hoofd. Ik heb zelfs met de familie gesproken om te overwegen om een half sabbatjaar in te lassen. Maar dan zou het nadien buitenland worden, dat besefte ik. Dus heb ik toch maar voor Anderlecht gekozen.”

Toch verwacht Vanhaezebrouck zich zondag aan een fluitconcert van de Buffalo-supporters. “Het is inherent aan het spel dat supporters fluiten”, relativeert Vanhaezebrouck. “Ik laat het op mij afkomen. Of ik meer respect verdien in Gent? Niet iedereen is vergeten wat we samen hebben meegemaakt. In het tussenseizoen ga ik trouwens een keer met Ivan (De Witte, red) en Michel (Louwagie, red) eten om wat bij te praten, over van alles en nog wat.”