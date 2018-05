WHO “bereidt zich voor op het ergste” na ebola-uitbraak in Congo

De Wereldgezondhiedsorganisatie (WHO) schat het risico op een verdere verspreiding van de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo hoog in. De organisatie bereidt zich voor op “het ergste scenario”. “We zijn heel bezorgd en we bereiden ons voor op alle scenario’s, ook de ergste”, aldus de directeur voor het beheer van noodsituaties bij het WHO, Peter Salama.

De WHO heeft tot zover, tussen 4 april en 9 mei, 32 gevallen geteld: twee bevestigde, 18 waarschijnlijke en 12 verdachte. Er zijn al 18 doden gevallen in de regio Bikoro, ten noordoosten van Kinshasa, bij de grens met Congo-Brazzaville.

Drie van de 32 ebola-gevallen zijn leden van het medisch personeel. Daarover is de WHO bijzonder bezorgd, omdat deze de epidemie verder kunnen versterken.

Salama liet ook weten dat de VN hoopt “vanaf dit weekend” een luchtbrug op te starten om het nodige materiaal met helikopters ter plaatse te krijgen. Daarnaast wacht de WHO ook nog op groen licht van de Congolese autoriteiten om een experimenteel vaccin tegen ebola te verspreiden.

Op dit moment lijkt de epidemie “geografisch beperkt, in een afgelegen regio”, aldus de WHO. “Toch wordt het globale risico, rekening houdend met alle beschikbare gegevens, beschouwd als hoog op nationaal niveau, door de aard van de ziekte en een gebrek aan informatie om de ernst van de epidemie in te schatten.”