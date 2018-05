Anderlecht-spits Teodorczyk krijgt plaats in ruime Poolse voorselectie voor WK

De Poolse bondscoach Adam Nawalka heeft 35 spelers opgenomen in een voorselectie voor het WK. Lukasz Teodorczyk, spits bij Anderlecht, is net als uithangbord Robert Lewandowski (Bayern München) een van de zes aanvallers.

De 26-jarige Teodorczyk debuteerde in 2013 in de nationale ploeg. Hij verzamelde sindsdien vijftien caps en scoorde vier keer. Eind maart mocht hij als vervanger van Lewandowski nog een helft opdraven in de oefeninterland tegen Zuid-Korea (3-2).

Ten laatste op 4 juni moet Nawalka zijn groep afslanken tot 23 spelers.

Polen speelt op het WK in Rusland in groep H tegen Senegal (19 juni), Colombia (24 juni) en Japan (28 juni). In de achtste finales hoort een duel tegen België tot de mogelijkheden.

