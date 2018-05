Ilse hing flyers op om kat Mauro terug te vinden, maar riskeert plots GAS-boete

Lier - Ilse Defauw uit Lier is ten einde raad. Al twee weken is haar kater Mauro vermist. Als ultieme redmiddel besloot ze flyers te gaan ophangen, in de hoop dat buren of toeristen haar trouwe huisdier opmerkten. Maar in plaats van haar kater, leverde die actie haar alleen maar extra zorgen op. Want enkele dagen later stond een stadswacht voor Ilses deur. Haar actie zou haar wel eens een flinke duit kunnen kosten.

De stadswacht was immers heel duidelijk: als Ilse de flyers niet zou weghalen, dan volgt er een stevige GAS-boete. Die kan volgens de website van de stad oplopen tot 350 euro. In Lier bekijken ze de flyeractie van Ilse immers niet als een reddingsactie, maar als ‘vervuiling’ en ‘beschadiging van het stadsterrein’.

In hun overzicht van Gemeentelijke Administratieve Sancties spreken zij dan ook van “wildplakken”. “Plak je zelf je affiches, dan riskeer je een geldboete. Daarnaast kan je opdraaien voor de kosten van de reiniging. Je mag ook geen stickers, briefjes, affiches of graffiti aanbrengen op straatmeubilair, verkeersborden, openbare verlichting, bruggen of speeltoestellen”, staat er.

Mauro & Mira. Foto: Ilse Defauw

“Wie berokken ik hier nu schade mee?”

Ilse kon haar oren niet geloven. “De mensen van de stadswacht waren heel vriendelijk. Ze wilden me gewoon verwittigen en ik heb dan ook geluisterd. Maar ik was hier echt aangedaan van!” vertelt Ilse aan Het Nieuwsblad.

De vrouw heeft haar flyers dan ook snel weggehaald. Maar ze blijft met een wrang gevoel achter, want nu is de kans om Mauro terug te vinden fors gedaald. Ilse woont immers pal in het centrum van Lier en daar komen uiteraard heel veel mensen voorbij. Buren, dagjestoeristen, wandelaars, ze zouden allemaal Mauro al hebben kunnen zien. Nu blijft enkel een oproep op Facebook over.

“Van het stadsbestuur moeten we onze kat castreren. We chippen hem, omdat dat volgens de regeltjes is. Allemaal om het aantal zwerfkatten te doen dalen. Maar als ik dan als bazin alles op alles zet om mijn diertje terug te vinden, dan krijg je zo’n harde klap te verwerken.”

Ilse Defauw kan perfect begrijpen dat de stadswachters haar vragen om de foto’s zeker terug te verwijderen als ze haar kater teruggevonden heeft. Maar dat ze geen opsporingsbericht mag ophangen, gaat er bij haar niet in. “Het is niet dat ik hiermee reclame maak, of sluikstort. Ik wil gewoon mijn katje terugvinden. Dit is enorm dieronvriendelijk.”

Smeekbede voor verandering

“Via het kabinet van minister van dierenwelzijn Ben Weyts vernam ik dat dit een lokale aangelegenheid is van stad Lier zelf. Het kan niet dat je voor het tijdelijk ophangen van een foto van een verloren huisdier een GAS-boete krijgt”, vindt de vrouw. En daar snapt ze helemaal niks van. “Dat kan toch niet? Wie berokken ik hier nu schade mee? De burgemeester kan dat oplossen door een richtlijn te geven, maar laat dat alstublieft toch toe. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen met een huisdier.”