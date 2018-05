Vermoorde Bjorn (28) begraven op zijn verjaardag: “Dit is een slechte Hollywood-thriller die maar niet eindigt”

Meulebeke / Tielt - Honderden dierbaren hebben vrijdag in Meulebeke afscheid genomen van Bjorn De Vrieze. De slagerszoon die op de dag van zijn uitvaart 29 jaar zou worden, werd vorige week met een kruisboog vermoord door een liefdesrivaal. “Ik beloof dat zolang ik leef, ik alles zal doen om recht te laten geschieden”, sprak zijn vader.

“Het is de moeilijkste taak die een moeder kan hebben: haar eigen zoon begraven op zijn verjaardag. Je had zoveel plannen, de puzzelstukjes van je leven vielen in elkaar. Maar het allerlaatste stukje, een eigen gezinnetje en een warme thuis, is jou fataal geworden.” De woorden die mama Gudrun Vandeginste sprak tijdens het afscheid van haar zoon Bjorn grepen iedereen naar de keel.

De dag waarop hij normaal zijn 29ste verjaardag zou vieren, is nu een dag van rouw geworden. Bjorn werd vorige week vermoord door de ex-vriend van zijn nieuwe vriendin. De 24-jarige man kon de nieuwe relatie niet verkroppen en doodde hem met een kruisboog in zijn woning.

Honderden aanwezigen

Honderden vrienden waren vrijdagmorgen in aula De Aster in Meulebeke samengekomen om het slachtoffer te herdenken. Al drie kwartier voor de start van dienst waren de vierhonderd stoelen in de zaal bezet. Daar kwamen nog eens honderden vrienden en kennissen bij.

Nadat iedereen er was, hief vader Hans De Vrieze samen met vijf vrienden van Bjorn de kist op, om hem tot vooraan de kerk te dragen. Dichte familieleden en vrienden kwamen om beurt een woordje vertellen over Bjorn. Intussen werden op een scherm op de achtergrond filmpjes en foto’s van het slachtoffer geprojecteerd. Daarop was te zien dat hij een goedlachse levensgenieter met veel vrienden was.

(lees verder onder de foto)

Foto: gsd

Hollywood-thriller

Zijn petekindje vertelde wat voor een goede peter Bjorn voor hem was, en ook zijn zus Bieke nam het woord: “Ook ik dacht dat je peter zou worden als ik kinderen had. En dat als onze ouders er niet meer zouden zijn, we nog steeds zouden overeenkomen. Maar dat kan allemaal niet meer. Het is zo onwezenlijk dat ik nu een tekst moet brengen op je begrafenis. De leegte die je achterlaat zal nooit opgevuld geraken. We zullen allemaal mijn grote broer Bjorn nooit vergeten.”

Na getuigenissen van goede vrienden, een collega in de slagerij en de Open VLD waar hij bestuurslid van was, kwamen ook de ouders van Bjorn aan het woord. “Met je tomeloze inzet liet je de slagerij draaien als een geoliede machine”, sprak zijn vader. “We waren een sterk team. Ik keek op naar je kracht, je uithoudingsvermogen, je levenslust. Helaas is alles nu verloren omwille van een noodlottige daad die we niet ongedaan kunnen maken. Ik beloof je, mijn zoon, dat ik zolang ik leef er alles aan zal doen om het recht te laten geschieden.”

“Voor ons is dit een slechte Hollywoord-thriller die maar niet eindigt”, voegde zijn moeder daaraan toe. We zijn je definitief kwijt. Veel mensen hebben ons hulp aangeboden. Konden ze maar iets doen. We zijn trots om jou als zoon gehad te hebben.”

Foto: gsd