Club-coach Ivan Leko blikt vooruit: “Kampioen worden tegen Standard is het mooiste”

Hij verbiedt elke Bruggeling om aan de titel te denken. “En champagne? Neen, dat gaat niet mee op de bus naar Luik”, zegt Ivan Leko. De Brugse trainer wil focus van zijn ploeg, alleen dan kan Club in zijn ogen al de titel pakken.

“Totaal niet.” Dat is het antwoord van Ivan Leko als je hem vraagt hoe hard Club Brugge al bezig is met het titelfeestje. De Kroaat wil tot na de match op Standard niet denken aan de titel. “Het zou dom zijn van ons om dat te doen. Vanaf dag één staan we aan de leiding, een groot deel van de competitie hadden we minstens tien punten voorsprong. Iedereen zei constant ‘jullie worden kampioen, jullie worden kampioen’, maar dat kunnen we mathematisch zondag pas echt voor de eerste keer worden. We moeten dus niet denken dat het al binnen is.”

Zoals Club van 2017

Standard is met 19 op 24 de ploeg van PO1, op Sclessin liet het nog geen punt liggen. De kans bestaat dus wel dat het kampioenschap pas volgende week op de allerlaatste speeldag beslist wordt. “Voor mij zou kampioen worden op Standard het mooiste zijn”, verrast Leko. “Net omdat het de moeilijkste plaats is om dat te doen. Zij hebben het fantastisch gedaan. Als wij dan daar gaan winnen, zou dat echt knap zijn. Ik wil dat mijn spelers die druk voelen. Die druk om zondag te moeten winnen. Presteren met dezelfde mentaliteit als tegen Charleroi, als het Club van 2017. Met grote focus. En dan hoop ik dat we na hard werken en hard trainen ook hard mogen feesten.”