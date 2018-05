Brusselse politie onderzoekt mysterieuze schietpartij in Laken

Brussel - Vlakbij het Emile Bockstaelplein in Laken voert de Brusselse politie vrijdagmiddag onderzoek naar een mysterieuze schietpartij. Getuigen hebben er twee mannen zien wegvluchten in verdachte omstandigheden en een schot gehoord, maar voorlopig is het nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld, aldus de politie.

Ter plaatse zijn geen verdachten of gewonden aangetroffen. Het treinverkeer op lijn 50 werd wel tweemaal onderbroken, voor in totaal een half uur. Ondertussen rijden er weer treinen, maar wel met aangepaste snelheid, zo meldt de NMBS.

“Onze ploegen zijn rond 12.44 uur opgeroepen omdat getuigen in de Leopold I-straat twee mannen hadden zien lopen met een koffer en een schot hadden gehoord”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Die personen zouden dan over de sporen gevlucht zijn. Ter plekke hebben we niemand kunnen aantreffen, ook geen gewonden. Het treinverkeer is kort onderbroken geweest voor een onderzoek op de sporen, maar is hersteld. Er is plaatselijk wel nog een perimeter ingesteld.”