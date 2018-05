Producent Van de Velde: “Sorry advocates er is geen alternatief voor metaal in bh”

Liesbeth Van de Velde, brandmanager van PrimaDonna is formeel. “Er is geen degelijk alternatief voor metalen beugels in bh’s. We hebben gezocht maar niets gevonden. Sorry, advocates.”

Vrouwelijke strafpleiters moeten vaak hun bh uitdoen in de gevangenis, omdat ze door de metalen beugel niet door de controle raken. Ze klaagden dat aan, en het gevangeniswezen zegt het controlesysteem aan te passen. Alleen, de beha’s zullen nog altijd uit moeten.

Als de metalen beugels het probleem zijn, waarom maken lingerieproducenten dan geen bh’s met bijvoorbeeld plastieken beugels? “We hebben daar onderzoek naar gedaan”, zegt Liesbeth Van de Velde van lingerieproducent Van de Velde (oa Marie Jo en Prima Donna). “Maar geen enkel alternatief is goed genoeg om metaal te vervangen.”

Buigzaamheid

“Een plastieken beugel is misschien wel even stevig als een metalen beugel, maar bij lange niet zo buigzaam”, zegt Liesbeth Van de Velde. “Een goede bh-beugel combineert stevigheid met buigzaamheid. Die beugels moeten buigzaam zijn om de bh perfect te laten aansluiten op het lichaam. Dat is nodig opdat de bh de borsten goed zou ondersteunen. Plastieken beugels zullen nooit zo nauw aansluiten als metalen. 99 procent van de bh’s die Van de Velde maakt, hebben een metalen beugel.”

Er zit flink wat metaal in een bh. Telkens twee beugels van elk tot 20 centimeter lang. De dikte hangt af van de cupmaat: hoe groter hoe dikker de beugel. Maar altijd minstens 2 millimeter. Dat is te veel metaal om ongemerkt mee door de detector mee te raken.

Tralies doorzagen

Het gevangeniswezen wil niet zeggen waarom die metalen beugels de gevangenis niet binnenmogen. Liesbeth Van de Velde kan ook geen reden verzinnen. “Je kan er zeker geen tralies mee doorzagen. Daarvoor zijn de beugels veel te buigzaam (lacht).”