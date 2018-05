KV Mechelen in 1988: de laatste Belgische club die een Europese beker mocht vasthouden

Dag op dag is het vrijdag dertig jaar geleden dat een Belgische club nog eens een prijs pakte in een Europese clubcompetitie. In 1988 slaagde KV Mechelen er als laatste in. Zij klopten in de finale van de Europacup II de Nederlandse titelverdediger Ajax met 1-0 via een doelpunt van Piet Den Boer. Nadien kwam enkel Antwerp nog in de buurt van een Europese beker. In 1993 verloor het de finale van de Europacup II met 3-1 van Parma.

KV Mechelen kende in het seizoen 1987-1988 een fantastische campagne in de Europacup II, ook wel Beker der Bekerwinnaars genoemd. Het schakelde achtereenvolgens het Roemeense Dinamo Boekarest, het Schotse St. Mirren, het Wit-Russische Dinamo Minsk en de Italianen van Atalanta Bergamo uit. De Mechelaars blonken uit door hun hele sterke organisatie onder leiding van libero Lei Clijsters. Ze pakten in de negen wedstrijden in die campagne slechts drie tegendoelpunten. Ook het middenveld met onder andere Erwin Koeman - de jongere broer van Oranje-bondschoach Ronald - en Marc Emmers mocht gezien worden. Vooraan maakten onder meer de Israëli Eli Ohana en de Nederlander Piet Den Boer furore.

Ook naast het veld waren het hoogdagen voor KV Mechelen. Het was immers het eerste seizoen dat de Maneblussers Europa in mochten na hun bekerwinst in 1987 tegen Club Luik (1-0). ‘Achter de Kazerne’ puilde bij elke Europese wedstrijd uit. De kaap van 8.000 toeschouwers werd telkens opnieuw overschreden.

Met z’n allen naar Straatsburg

De Franse stad Straatsburg was het decor voor de finale. De Nederlandse grootmacht Ajax was de tegenstander en die had met Danny Blind, Jan Wouters, Aron Winter, John Van ’t Schip, Robby Witschge en een piepjonge Dennis Bergkamp als invaller toch heel wat talent in de rangen.

12.000 Mechelaars maakten de verplaatsing en moesten in en rond het stadion opboksen tegen 20.000 Ajacieden. Het ondertussen legendarische supporterslied ‘Ajax is een wasproduct’, was tijdens de wedstrijd voor het eerst te horen vanuit de tribunes van de Mechelse fans. Tot op de dag van vandaag wordt het lied wel eens bovengehaald door andere clubs wanneer de Nederlandse recordkampioen wordt bekampt.

De wedstrijd kende een sleutelmoment op het kwartier. Danny Blind haalde de doorgebroken Marc Emmers onderuit en mocht gaan douchen. De latere Lierse-doelman Stanley Menzo kon Piet Den Boer voor de rust nog van een doelpunt houden, maar in de tweede helft was hij eraan voor de moeite. Ohana maakte een mooie actie en Den Boer kopte de bal tegen de netten. KV Mechelen kwam nadien onder grote druk te staan, maar een beresterke Michel Preud’Homme tussen de Mechelse palen stelde de bekerwinst veilig.

Foto: Patrick De Kuysscher

Foto: Photo News

Foto: Photo News