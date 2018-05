Sluikstorter laat gigantische puinhoop achter op veldweg: politie opent onderzoek

Enkele gigantische bergen sluikstort blokkeren al sinds dinsdag een veldweg in de Franstalige gemeente Pont-à-Celles. Wie de puinhoop precies heeft veroorzaakt, is momenteel niet duidelijk. De politie is een onderzoek geopend en hoopt tussen het afval een bruikbaar spoor te vinden.

Het sluikstort situeert zich op de Brunehaultstraat, een landweg die de gemeentes Pont-à-Celles en Les Bons Villers met elkaar verbindt. In totaal gaat het om een berg van ongeveer 30 kubieke meter, met onder meer oud hout, isolatiemateriaal, een oude sofa tot zelfs een fotokopieermachine. “Deze puinhoop is vermoedelijk afkomstig van een kipwagen die het afval geleidelijk aan heeft gelost. Ondanks de vraag van inwoners, kunnen we het afval nog niet onmiddellijk opruimen. De politie is namelijk een onderzoek gestart, en probeert tussen het afval een spoor naar de verantwoordelijke dader te vinden”, zegt schepen Florian De Blaere aan RTBF.

Buurtbewoner Nicolas trok alvast grote ogen toen hij het sluikstort zag. “Het is niet de eerste keer dat hier sluikstorters aan het werk zijn. Maar dit is echt uitzonderlijk”, zegt hij.

Indien de sluikstorters gevat worden, riskeren ze een zware boete. Bovendien zullen ze de factuur van de opruimwerkzaamheden onder hun neus geschoven krijgen. En die kan fameus oplopen. “Er zijn op zijn minst vijftien mensen en vrachtwagens nodig om het afval maandag te komen opruimen.” De afvalberg blijft dus nog minstens een weekend liggen op de anders zo mooie, groene landweg.