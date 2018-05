Opnames Franse Expeditie Robinson stopgezet: deelneemster beschuldigt concurrent van aanranding

Wat is er precies gebeurd op de set van de populaire Franse tv-show Koh-Lanta? De opnames van het 19e seizoen werden voortijdig gestopt. TF1, de zender die het programma uitzendt, spreekt over een “ernstig incident tussen twee personen”. Het productiebedrijf Adventure Line Productions heeft intussen aan de Franse tv-zender BFM bevestigd dat het om een aanranding gaat.

De Franse zender TF1 en het productiebedrijf Adventure Line Productions hebben de opnames van het programma moeten stopzetten. In een persbericht spraken ze van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden tussen twee deelnemers. De productie vond het onmogelijk om verder te gaan met filmen in die omstandigheden. In overleg met alle deelnemers is dan besloten om alles stop te zetten.

“Het is noch aan de productie, noch aan de omroep om de gebeurtenissen publiek te maken. De twee deelnemers moeten beslissen of ze willen communiceren en in welke vorm”, zei een woordvoerder van Adventure Line Productions aanvankelijk.

Inmiddels is gebleken dat een deelneemster een van de andere deelnemers beschuldigd van aanranding. De feiten zouden zich voorgedaan hebben in de vierde nacht op het eiland. Dat bevestigt het productiebedrijf aan de Franse tv-zender BFM. “De beschuldigde deelnemer ontkent de feiten”, verklaart ALP nog.

Presentator Denis Brogniart Foto: TF1

De opnames van Koh-Lanta vinden plaats op een afgelegen locatie, waar deelnemers verdeeld worden in twee stammen die in de natuur moeten overleven. Net zoals in het programma Expeditie Robinson kunnen verschillende opdrachten en uitdagingen extra voordeel of immuniteit bij de eilandraad opleveren. Voor het 19e seizoen zijn de paradijselijke Fiji-eilanden het decor. Het zou meteen het duurste seizoen ooit worden.

Het is niet de eerste keer dat de opnames van Koh-Lanta voortijdig gestopt worden. In 2013 gebeurde hetzelfde toen Gérald Babin op de eerste dag in Cambodja stierf aan een hartstilstand. Enkele dagen later pleegde Thierry Costa, de dokter van het programma, zelfmoord. Hij had onterecht de schuld gekregen van de dood van de 25-jarige kandidaat. Bij de autopsie bleek immers dat Babin aan een onontdekte hartaandoening leed.