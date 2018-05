Arjen Robben jaar langer bij Bayern München

Arjen Robben heeft zijn contract bij Bayern München voor een jaar verlengd. Dat meldt de Duitse kampioen op zijn website. Het contract van de Nederlander liep deze zomer af, maar vrijdag tekende hij bij tot eind juni 2019. Ook rechtervleugelverdediger Rafinha verlengde zijn contract tot eind volgend seizoen.

De 34-jarige Robben kwam in de zomer van 2009 over van Real Madrid voor zo’n 30 miljoen euro. De rechterflankaanvaller werd met Bayern München al zeven keer landskampioen en veroverde vier keer de DFB Pokal. In 2013 won hij met de ‘Rekordmeister’ de Champions League door tegen Borussia Dortmund in de laatste minuut het winnende doelpunt te scoren. Robben speelde al 290 wedstrijden voor Bayern en was daarin goed voor 138 doelpunten en 99 assists.

Ook de 32-jarige Braziliaan Rafinha verlengt zijn contract met een jaar. De rechtervleugelverdediger kwam al 239 keer in actie bij Bayern. Daarin scoorde hij vijf keer en leverde hij 27 assists af. Rafinha kwam in de zomer van 2011 over van Genoa voor zo’n 8 miljoen euro. Met Bayern won hij al zes titels, drie DFB Pokals en een Champions League.

“We zijn zeer tevreden dat we de contracten van die twee belangrijke spelers hebben kunnen verlengen”, zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic op de website van de club. “Robben en Rafinha zullen namelijk belangrijke rollen spelen in onze plannen voor het nieuwe seizoen.”

Eerder deze week verlengde Bayern München ook al het contract van de 35-jarige Fransman Franck Ribéry.