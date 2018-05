Strijd om beste grasmat volgend seizoen ook in de Proximus League

Volgend seizoen zullen ook de clubs uit de Proximus League kunnen meedingen naar de Greenkeepers Award van de Pro League. Dat bevestigde Pierre François, CEO van de Pro League.

Sinds dit seizoen geven trainer en aanvoerder van de bezoekende ploeg en een afgevaardigde van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) na afloop van elke match in de Jupiler Pro League elk een cijfer op 15 voor de kwaliteit van het veld. Op het einde van het seizoen mag de greenkeeper van het beste terrein een award in ontvangst nemen. Het klassement wordt opgemaakt na de 30 speeldagen uit de reguliere competitie en zeven speeldagen van de play-offs. Komende maandag wordt de eerste Greenkeeper Award uitgereikt op het Gala van de Pro League. Wellicht wordt Thierry De Jonghe van Lokeren dan in de bloemetjes gezet. De Waaslanders hadden na de heenronde het beste veld.

Volgend seizoen veranderen meteen een aantal dingen, zo onthulde de Pro League. Zo zullen ook de clubs uit 1B in het klassement worden opgenomen. Bovendien zal ook de televisieproductie een stem krijgen en een score op 15 moeten geven, waardoor er vier stemgerechtigden zijn. Groen- en tuinbeheerder TORO, dat onder meer de grasvelden van Wimbledon levert, is de nieuwe naamsponsor van de Greenkeepers Award.

“De Pro League is ervan overtuigd dat de kwaliteit van het voetbal en van de televisieproducten die aangeboden worden door de clubs van de Pro League, afhangen van de kwaliteit van de velden. Vandaar dat deze ranking noodzakelijk was”, aldus Pierre François.