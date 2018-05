PSV-coach Cocu is beste trainer van de Eredivisie

Phillip Cocu (47) heeft de Rinus Michels Award gewonnen. De coach van kampioen PSV kreeg bij de prijs voor de beste eredivisietrainer van het jaar de voorkeur boven Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) en John van den Brom (AZ). Voor Cocu is het de tweede keer dat hij de prijs in ontvangst mag nemen. In 2015 werd hij ook al uitgeroepen tot beste coach in de Nederlandse hoogste klasse.