Brussels Airlines gaat ook tickets van andere maatschappijen terugbetalen

Passagiers die door de pilotenstaking bij Brussels Airlines, een kaartje moeten boeken bij een andere maatschappij, zullen ook dat ticket terugbetaald krijgen. Enige voorwaarde is dat Brussels Airlines geen alternatief kan bieden. Dat heeft VTM Nieuws vrijdag vernomen op een persconferentie.

Door de aangekondigde staking, op maandag en woensdag, werden er al 557 vluchten geannuleerd en zijn ruim 60.000 passagiers gestrand. Gedupeerden hebben de mogelijkheid om hun vlucht om te boeken naar een andere datum of naar een andere vlucht van een zustermaatschappij van Brussels Airlines “Als passagiers bij ons een andere vlucht boeken en die is duurder, dan betalen we het verschil terug”, aldus een woordvoerder van Brussels Airlines eerder op de dag.

Nu heeft de maatschappij aangekondigd dat wanneer ze geen alternatief kunnen bieden, de gedupeerde passagier een vlucht mag boeken (op kosten van Brussels Airlines) bij een andere maatschappij. Let op: je moet hiervoor contact opnemen met Brussels Airlines, je mag dus niet op eigen houtje boeken. Doe je dat toch, dan komt Brussels Airlines niet tussen.

Callcenter overbelast

De klantendienst van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is vrijdagmiddag overbelast. Er werd extra personeel ingezet en klanten worden proactief gecontacteerd om een oplossing te zoeken. “We zoeken oplossingen binnen de groep Lufthansa en kijken ook bij de concurrentie”, zegt Brussels Airlines-woordvoerster Wencke Lemmes. “Dat is erg complex omdat ons voorstel de passagiers moet bevallen.”

Passagiers kunnen de luchtvaartmaatschappij ook contacteren via de sociale netwerken, aangezien het callcenter regelmatig overbelast is. Volgens de woordvoerster is er immers vaak meer dan een halfuur nodig per klant om een oplossing te vinden.

4,7 miljoen euro per dag

De maatschappij heeft nog geen cijfers over het aantal aanvragen tot terugbetaling of omboeking. Volgens de woordvoerster bedraagt de financiële impact van de staking 4,7 miljoen euro per dag, of bijna 10 miljoen euro voor de twee stakingsdagen. Dat cijfer omvat onder meer de compensatie voor passagiers en terugbetaling van tickets.

Waarom staken de piloten?

De piloten bij Brussels Airlines gaan het werk neerleggen na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. De directie deed een voorstel, met onder meer drie procent meer vergoeding in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan en zes extra verlofdagen voor zestigplussers, maar dat wezen de bonden af.

Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcost-tak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict. Volgens Paul Buekenhout van christelijke bediendebond LBC-NVK moet de moedermaatschappij “met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen”.