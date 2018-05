Standard reageert ontsteld op nieuwe aanval Vanhaezebrouck: “Persoonlijk, overbodig en absurd”

Voetbalclub Standard heeft gereageerd op de harde uitspraken van Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck over hun coach Ricardo Sa Pinto. Na de nederlaag tegen Standard verwees Vanhaezebrouck venijnig naar de onzekere werksituatie van zijn collega: “Over twee weken is hij weg”, zei de T1 van paars-wit. Vrijdagmiddag kwam Vanhaezebrouck nog eens terug op die uitspraak en haalde hij nog eens uit naar Sa Pinto.

Na de nederlaag van Anderlecht tegen Standard steigerde Hein Vanhaezebrouck tegenover Ricardo Sa Pinto die zei dat de Rouches verdiend hadden gewonnen. “Sa Pinto vertelt altijd de waarheid, ja. Die vent moet je geloven. Over twee weken is hij weg”, zei die venijnig over de flirt van Standard met Michel Preud’homme. Veel analisten zeiden daarna dat Vanhaezebrouck een slechte verliezer was en vonden zijn reactie zielig

Dat Vanhaezebrouck hun trainer Sa Pinto opnieuw had aangevallen, bereikte ook de Luikse oren. In de late namiddag reageerde Standard via een communiqué op hun website. “Standard de Liège wil zijn ontsteltenis uitspreken over de aantijgingen van de trainer van Sporting Anderlecht aan het adres van Sa Pinto, gisteren na de wedstrijd en vrijdag op de persconferentie”, klinkt het.

Helemaal geen aanleiding toe

De Rouches benadrukken ook dat er helemaal geen aanleiding toe was. De Luikenaars zeiden ook de reactie van Anderlecht-voorzitter Marc Coucke, die Standard op Twitter feliciteerde met de zege, te appreciëren. “De wedstrijd tussen de 2 clubs werd nochtans gekenmerkt door fair-play tussen de spelers en de supporters en een grote sportiviteit. De reactie van de voorzitter van Anderlecht, die we erg op prijs stellen, was daar een mooi voorbeeld van.”

“In deze context betreurt Standard de persoonlijke, overbodige en absurde uitspraken, die er zonder enige vorm van aanleiding zijn gekomen, van Hein Vanhaezebrouck.”