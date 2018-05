Hoe gelukkig zijn de serviceflatbewoners?

Zijn serviceflats het antwoord op de vraag of het mogelijk is om waardig ouder te worden? Als je ziet in welk verschroeiend tempo Vlaanderen assistentiewoningen neerzet, zou je het haast gaan geloven. Wie vroeger als ‘bejaarde’ in een rusthuis belandde, waande zich vaak niet beter dan een in een asiel achtergelaten hond. De assistentiewoning lijkt het ideale alternatief. Op bezoek in drie huizen van uw toekomst. “We mogen hier geen gaten in de muur boren, dus had ik een kruisbeeld met plakband vastgemaakt. Vorige week hoorde ik ’s nachts opeens een klap. Jezus was van zijn kruis gevallen.”