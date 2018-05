Youssef Kobo, de Radja Nainggolan van CD&V: “Als de coach mij oproept, sta ik klaar”

Twee jaar geleden moest CD&V alleen nog beslissen of het zijn jong talent Youssef Kobo zou inzetten in zijn geboortestad Mechelen of in de Antwerpse metropool. De prominente plaats, die lag al vast. Vandaag, anderhalf jaar na zijn ontslag als kabinetsmedewerker, krabbelt Kobo overeind. Met een plaats op de lijst? “Die puzzel heb ik niet in handen. En ik heb na de hele episode ook wel schrik om mijn kop weer uit te spelen.”