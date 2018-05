IJsland maakt selectie voor WK bekend, Lokeren-verdediger is van de partij

Lokeren-verdediger Ari Skúlason is een van de 23 spelers die voor IJsland naar het WK in Rusland mag. IJsland maakte vrijdag als eerste land zijn definitieve WK-selectie bekend. In de 23-koppige selectie zijn nog een aantal andere spelers met een Belgische link.

Terwijl heel wat WK-gangers eerst een voorselectie maken, maakte IJsland-bondscoach Heimir Hallgrímsson meteen bekend welke 23 spelers naar het WK mogen. Ari Skúlason, de 30-jarige linkervleugelverdediger van Lokeren, is een van hen. Er zijn nog andere spelers met een Belgische link in de selectie. Zo mogen ook Sverrir Ingason en Alfred Finnbogason (beiden ex-Lokeren), Ólafur Ingi Skúlason (ex-Zulte Waregem) en Birkir Bjarnasson (ex-Standard) mee naar Rusland. De bekendste naam op de lijst is Everton-middenvelder Gylfi Sigurdsson.

Het WK in Rusland is het eerste WK waar IJsland aan zal deelnemen. In groep D treffen ze eerst Argentinië op 16 juni, vervolgens Nigeria op 22 juni en tot slot Kroatië op 26 juni.

De definitieve selectie:

Keepers: Hannes Thór Halldórsson (Randers FC), Rúnar Alex Rúnarsson (FC Nordsjælland), Frederik Schram (Roskilde)

Verdedigers: Kári Árnason (Aberdeen), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Birkir Már Saevarsson (Valur Reykjavík), Ari Skúlason (Lokeren), Sverrir Ingason (Rostov), Hördur Magnússon (Bristol City), Hólmar Örn Eyjólfsson (Levski Sofia), Samúel Fridjónsson (Valerenga Oslo)

Middenvelders: Gylfi Sigurdsson (Everton), Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City), Johann Berg Gudmundsson (Burnley), Emil Hallfredsson (Udinese), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Arnór Ingvi Traustason (Malmö), Ólafur Ingi Skúlason (Karabukspor), Rúrik Gíslason (Sandhausen)

Aanvallers: Alfred Finnbogason (Augsburg), Jón Dadi Bödvarsson (Reading), Björn Sigurdarson (Rostov), Albert Gudmundsson (PSV)