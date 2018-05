Op week tijd al drie meisjes in India verkracht en levend verbrand

Voor de derde keer deze week is in India een meisje verkracht en levend verbrand. De doden brengen het debat over seksueel geweld opnieuw op gang, in een patriarchale maatschappij waar de cultuur van de stilte geldt.

Het meisje bezweek aan de brandwonden die werden veroorzaakt door een 26-jarige man. Het meisje beschuldigde de man ervan haar verkracht te hebben, en dreigde ermee daarover een boekje open te doen tegen zijn familie. De feiten gebeurden in het district Sagar, in de deelstat Madhya Pradesh, aldus de politie vrijdag. “We hebben twee verdachten opgepakt”, aldus politiechef Satyendra Kumar Shukla. “Een van hen is de neef van het meisje. Hij had de hoofdverdachte laten weten dat het meisje alleen thuis was. De hoofdverdachte is getrouwd en heeft een kind.”

Vorige week deden zich twee gelijkaardige feiten voor, beiden in de deelstaat Jharkhand. Een van de verkrachte meisjes daar is omgekomen, een tweede is nog altijd in levensgevaar.

In 2012 werd een groepsverkrachting, in New Delhi, wereldnieuws. Sindsdien wordt seksueel geweld strenger aangepakt. Vorige maand nog werd de doodstraf ingesteld voor wie kinderen jonger dan 12 verkracht.

In 2016 werden in India zowat 40.000 verkrachtingen gemeld, maar vermoed wordt dat het er in werkelijkheid veel meer zijn.