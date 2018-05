Kind (9) aangereden door tram in Laken, passant kan erger voorkomen

Brussel - Een 9-jarig kind is vrijdagnamiddag in Laken aangereden door een tram. Het ongeval deed zich voor bij de Stefaniastraat. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigen de politie en MIVB aan Bruzz.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.00 uur ter hoogte van de Stefaniastraat in Laken. De 9-jarige jongen werd er aangereden door een tram van lijn 92.

Een andere voetganger kon de jongen nog net op tijd wegtrekken zodat het kind niet onder de tram terechtkwam. De jongen raakte gewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was toen bij bewustzijn, aldus Olivier Slosse, woordvoerder van de Brusselse politie. Vermoedelijk heeft de jongen ook een hersenschudding maar de artsen kunnen er zich voorlopig niet over uitspreken of de jongen ook in levensgevaar verkeert.

Zowel de moeder van het kind als de tramchauffeur waren door het ongeval in shock. Zij werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Door het ongeval is het tramverkeer op lijnen 92 en 62 tijdelijk onderbroken tussen de haltes Bourget en Jules De Trooz.