Verhaal van Nederlandse agenten over verslaafde jonge moeder gaat door merg en been: “Ze wil terug. Niet naar haar kind, naar de drugs”

De politie van Rotterdam heeft donderdag een hartverscheurend verhaal gedeeld. Een verhaal over hoe ze een volledige werkdag geprobeerd hebben een jonge moeder (24) te overtuigen naar de afkickkliniek te gaan. Een verhaal over hoe dat na acht uur niet gelukt is.

“Het is net half acht ’s avonds op een mooie lentedag. Er zijn veel mensen op straat. Iedereen lijkt vrolijk te zijn en te genieten van het weer. Onze bus staat op de stoep geparkeerd en achterin zit Angela (fictieve naam, red.), een mooie jonge vrouw van 24 jaar. Op haar schoot zit haar kind, anderhalf jaar oud. Ze spelen, ze lachen. Even leek het een heel mooie dag te worden.”

“Voor haar staat een tas met kleren, medicijnen en een zak van McDonald’s met restanten van haar avondeten. Ze is verslaafd. Heel erg verslaafd. Nu twee en een halve maand, aan heroïne. Een verschrikkelijke drug die haar leven aan het verwoesten is en haar volledig in haar greep heeft. Wij besloten die dag samen met haar de strijd aan te gaan. Het is moeilijk, we zijn al vijf uur met haar bezig om naar de afkickkliniek te gaan. En nu zijn we er bijna.”

“Het begon met een melding van haar moeder. ’s Middags om half drie spreken we haar. Bij haar zit een kind in een wandelwagen, het is het zoontje van Angela. De vrouw zegt dat het helemaal niet goed gaat met Angela. Ze zit in een drugspand bij een junk. Ze is aan het afglijden. De vrouw smeekt ons om haar daar weg te halen. Wij merken aan de vrouw dat ze haar dochter aan het kwijtraken is. Angela heeft haar kind bij haar moeder achtergelaten en is vertrokken. Vertrokken naar een drugspand.”

“Aangekomen zien wij een vervuilde woning: een grote bende, het is er smerig, harde muziek, sporen van drugs, diverse mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen. Een woning waar ze twee dagen eerder ook al is weggehaald door de politie.”

“Het kost ons enige moeite om Angela uit het pand te krijgen en met haar in gesprek te kunnen geraken. Al snel wordt duidelijk dat ze een ‘kloteleven’ heeft gehad met veel ellende. Haar zoontje is ontstaan uit een verkrachting. Ze is in dit pand voor het eerst in aanraking gekomen met heroïne. Ze vindt het fijn, zo kan ze ontsnappen aan de ellende. Ze gebruikt steeds meer en meer. Soms wel twaalf keer per dag. Ze zegt dat haar zoontje het belangrijkste is in haar leven. Via die weg proberen we haar te overtuigen dat het anders moet voordat het te laat is. Bijna een uur later gaat ze mee met die gedachte en ze laat zich meenemen.”

“We bellen met de afkickkliniek, maar krijgen te horen dat zij alleen via de huisarts een traject in kan. Balen. Maar we geven niet op. Nu hebben we haar zover dat ze hulp wil. Nu moeten we doorzetten. We gaan met haar naar de huisartsenpost, krijgen medicijnen mee en een doorverwijzing naar de afkickkliniek. Echter het enige wat de afkickkliniek direct kan betekenen, is een vrijwillige opnamen. Maar Angela wil niet. Ze wil terug naar de drugs. De huisarts neemt de tijd voor haar, maar die tijd is beperkt. We verlaten de huisartsenpost waarbij Angela aangeeft dat ze haar drugs nodig heeft en niet wil afkicken.”

“Bij de huisarts gaf ze aan dat ze in twee maanden tijd bijna 20 kilo is verloren. Ze weegt nu nog maar 32 kilo. Ze heeft vandaag ook nog niets gegeten. We rijden met haar naar de McDonald’s en trakteren haar op een Big Mac-menu. Het geeft ons weer wat tijd om haar wederom te kunnen overtuigen om toch naar de afkickkliniek te gaan. Angela stemt toe. Na het eten gaan we onderweg. Eerst stoppen we bij haar moeder en haar zoontje, waar we gelijk wat kleren ophalen. Haar zoontje zit bij haar op schoot. Ze spelen, ze lachen… Ze nemen afscheid. We zien aan haar moeder opluchting, blijdschap en trots.”

“We gaan onderweg voor de laatste stap, de vrijwillige opname. Ze wil niet, ze wil naar de drugs. Ze lijkt vastbesloten. We rijden toch door en proberen haar weer te overtuigen. We hebben de hoop dat de hulpverleners bij de afkickkliniek haar definitief kunnen overhalen. De arts gaat met haar in gesprek. Even voelt het allemaal heel erg goed. Al snel verandert dat gevoel als we na een kwartier weer buiten staan. Het blijkt allemaal voor niets te zijn geweest...”

“Aan het einde van de dienst, bijna acht uur verder, is het een verschrikkelijke klotedag. We hebben verloren. De drugs hebben gewonnen. Een dag die niet in het teken stond van boeven vangen, bekeuringen uitdelen of aanrijdingen afhandelen. Een dag waarbij wij alles hebben gegeven om iemands leven weer op de rit te krijgen. Voor haar kind, voor haar ouders en voor zichzelf. We waren zo dichtbij. Ze kan het niet en ze wilt terug. Niet terug naar haar kind. Terug naar de drugs. We kunnen niet anders meer dan haar terugbrengen. Ze wil dat we haar afzetten bij het drugspand. We rijden naar haar moeder.”

“Als we haar hebben afgezet bij haar moeder, zien we de wanhoop in de ogen van de eerder zo trotse vrouw. Wij zijn aangeslagen, boos en verdrietig. Het is niet gelukt.”

“Als we weer terugrijden naar het bureau, worden we aangesproken. Iemand is boos omdat hij een bekeuring heeft gekregen voor dubbel parkeren. Het kan ons even niets interesseren.”