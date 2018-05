Club Brugge en Standard vervolgd omdat fans het bont maken

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Club Brugge en Standard vervolgd voor supportersincidenten in de thuiswedstrijden tegen respectievelijk RSC Anderlecht en KRC Genk. Dat bevestigde de KBVB vrijdag. Ook SK Lierse moet voor het wangedrag van fans (in de thuismatch tegen OHL) voor de Geschillencommissie verschijnen.

Club Brugge moet voorkomen voor de houding van supporters gedurende de thuismatch van afgelopen weekend tegen Anderlecht (1-2). Zowel scheidsrechter Lawrence Visser als de aanwezige Match Delegate dienden daarover een verslag in bij de KBVB. Enkele supporters van blauw-zwart gingen met elkaar op de vuist. Het is niet meteen duidelijk of Club om die reden voor de Geschillencommissie wordt gedaagd. De zitting is voorzien voor 22 mei (vanaf 14u00).

Later op diezelfde zondag maakte Standard op Sclessin brandhout van KRC Genk (5-0). Voor de partij begon werd het stadion door Luikse supporters in een rode rookwolk gehuld. Zodra de rook weggetrokken was, kon de partij op gang gebracht worden. De Rouches worden vervolgd op basis van het verslag van de Match Delegate. Hij constateerde “incidenten die het goede verloop van de wedstrijd verstoorden”. Ook Luik komt op 22 mei voor.

Tussen beide zaken door moet het intussen teloorgegane Lierse nog een disciplinaire procedure afhandelen. In de voorlopig laatste thuiswedstrijd uit de clubgeschiedenis tegen OHL (2-2) keurde ref Christof Dierick tot drie keer toe (terecht) een doelpunt af tot frustratie van de Lierse-supporters. De Match Delegate en de ref namen een aantal incidenten op in hun rapport, het Bondsparket vervolgde de Pallieters op basis daarvan.